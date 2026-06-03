Инициатива "корзины низких цен", как и предполагалось ранее, не оказала выраженного влияния на общую ситуацию с ценами на продукты питания в Латвии, поскольку в целом изменения цен определяются глобальными тенденциями, заявили банковские экономисты.

Как заявил главный экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис, как и прогнозировалось ранее, "корзина низких цен" не оказалась чудо-средством для решения проблемы цен на продукты. "Нет никаких признаков того, что эта инициатива за год радикально изменила общую ситуацию с ценами на продукты в Латвии, поскольку динамику цен по-прежнему в большой степени определяют сезонность, колебания мировых цен на продовольствие, стоимость энергоресурсов и конкурентная среда на рынке", - сказал он.

Пургайлис добавил, что в апреле этого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Латвии за год были на 0,3% ниже, однако на это в основном повлияло существенное падение цен в отдельных категориях продуктов, в то время как в других группах продуктов цены продолжали расти. Поэтому положительный эффект нельзя автоматически приписывать только инициативе "корзины низких цен".

В то же время инициативу нельзя назвать полностью провальной, поскольку она принесла практическую пользу покупателям, которые ищут самые дешевые основные продукты, и этим покупателям стало легче находить продукты по низким ценам.

"В целом эту инициативу можно оценить как правильное направление, но слабый инструмент для влияния на общие цены на продукты. Это хорошая краткосрочная поддержка для потребителя, но не замена более глубоким изменениям в конкуренции, цепочках поставок и прозрачности цен", - сказал экономист "Citadele".

По словам главного экономиста "SEB banka" Дайниса Гашпуйтиса, в прошлом году преобладали условия для стабилизации уровня цен на продукты в Латвии, и во второй половине года похожая тенденция наблюдалась во всей еврозоне. В свою очередь, в Литве и Эстонии уровень цен показал даже небольшое снижение.

Он добавил, что более выраженная смена тенденций наблюдается с января этого года, когда в еврозоне, Литве и Эстонии уровень цен резко подскочил, притом в еврозоне рост еще продолжается, в то время как в Латвии он спадает. "Учитывая изменения последних месяцев, уровень цен на продукты в Латвии за последний год остался примерно на том же месте, но вырос в Эстонии и Литве, а также в среднем по еврозоне", - уточнил экономист.

Гашпуйтис выразил мнение, что идея регулирования цен на продукты эволюционировала до более разумных инициатив. Корзина низких цен на продукты - это компромисс между политическими, деловыми и социальными целями, однако она не окажет влияния на уровень цен на продукты в долгосрочной перспективе. Для конкуренции полезны меры по надзору и сравнению цен, поэтому реализовались более рациональные вещи, которые позволяют улучшить прозрачность рынка и заставили торговцев скорректировать свою политику.

Также он упомянул, что ожидания, будто "корзина низких цен" снизит цены, были напрасными с самого начала. В более долгосрочной перспективе фокус должен быть на том, чтобы уровень цен на продукты и их изменения в Латвии были соразмерны происходящему в Европе.

Главный экономист "Luminor Bank" Петерис Страутиньш сказал агентству ЛЕТА, что динамика цен на продукты в прошлом году изменилась. В апреле прошлого года инфляция цен на продукты питания, отдельно от безалкогольных напитков, была самой высокой с середины 2023 года - 6,4%, а в апреле этого года цены на продукты были на 1% ниже, чем год назад.

Экономист пояснил, что главной причиной этого являются события на сырьевых рынках. В начале этого года цена на пшеницу на Парижской бирже упала ниже 200 евро за тонну, что примерно столько же, сколько в среднем в предыдущем десятилетии, с 2011 по 2020 год, а это означает, что цена очень низка в реальном выражении.

"Лопнул один из больших "пузырей" этого десятилетия, цены на этот продукт, а также на сухое молоко, дружественны потребителям. За прошедшие три года были даже многократные скачки цен на некоторые "экзотические" сельскохозяйственные продукты, например, оливковое масло, какао-бобы, но и на этих рынках воцарилось спокойствие", - говорит Страутиньш.

По словам экономиста, у "корзины низких цен" очень динамичный фон, который создает много "шума" в данных и мешает оценить, какова именно роль этой корзины в формировании уровня цен. В то же время можно без сомнения сказать, что политические решения не были определяющим фактором, который снизил инфляцию цен на продукты с 6,4% до -1%. Они могли оказать лишь дополнительное влияние. существенно не изменила ситуацию с ценами на продукты в Латвии.

Как уже сообщал Bb.lv, МИнэкономики предложило ряд новых мер по обузданию цен на продукты.