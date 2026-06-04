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Рубио сделал тревожное заявление о войне в Украине и риске её эскалации 0 1537

В мире
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марко Рубио (в центре)

Марко Рубио (в центре).

ФОТО: пресс-фото

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что способность Украины наносить всё более дальние удары по территории России повышает риск дальнейшей эскалации войны. При этом Вашингтон продолжает поддерживать Киев и признаёт отсутствие прогресса в мирных переговорах.

Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил о растущем риске дальнейшего расширения войны между Россией и Украиной.

Выступая в Сенате США, глава американской дипломатии отметил, что украинские силы всё успешнее проводят дальние удары по объектам на российской территории. По его словам, именно это делает ситуацию более опасной и увеличивает вероятность новых этапов эскалации конфликта.

«Риск эскалации реален и сейчас он выше, чем два года назад», — заявил Рубио.

При этом он подчеркнул, что подобные события являются ещё одним аргументом в пользу поиска путей прекращения войны.

Тема возможного урегулирования также обсуждалась во время выступления Рубио в Комитете по иностранным делам Палаты представителей. Госсекретарь признал, что попытки добиться продвижения к миру пока не дали заметных результатов. По его оценке, ни одна из сторон конфликта до сих пор не продемонстрировала готовности к серьёзным уступкам, без которых достижение мирного соглашения невозможно.

Особенно жёстко Рубио высказался о позиции Москвы, отметив, что именно российская сторона пока не проявляет готовности к компромиссам.

В то же время глава Госдепартамента отверг представление о том, что США выступают в роли нейтрального посредника. Он напомнил, что Вашингтон продолжает поставлять вооружение Украине и сохраняет санкции против России.

«Мы не поставляем оружие России. Мы поставляем оружие только Украине», — подчеркнул Рубио.

Для понимания нынешней позиции США важно и другое заявление госсекретаря. Несмотря на обсуждение возможного мирного процесса, Вашингтон не сигнализирует о сокращении военной поддержки Киева. Наоборот, США продолжают участвовать в программе PURL, через которую вооружение для Украины закупается за счёт финансирования европейских союзников.

Высказывания Рубио прозвучали на фоне активизации украинских ударов по объектам в глубине российской территории и продолжающихся боевых действий, которые остаются крупнейшим военным конфликтом в Европе со времён Второй мировой войны.

Пока дипломатические усилия не привели к прорыву, а заявления Вашингтона свидетельствуют о том, что американская администрация одновременно пытается поддерживать Украину и не допустить дальнейшего расширения конфликта.

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#США #вооружение #Украина #война #дипломатия #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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