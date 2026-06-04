Марко Рубио (в центре).
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что способность Украины наносить всё более дальние удары по территории России повышает риск дальнейшей эскалации войны. При этом Вашингтон продолжает поддерживать Киев и признаёт отсутствие прогресса в мирных переговорах.
Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил о растущем риске дальнейшего расширения войны между Россией и Украиной.
Выступая в Сенате США, глава американской дипломатии отметил, что украинские силы всё успешнее проводят дальние удары по объектам на российской территории. По его словам, именно это делает ситуацию более опасной и увеличивает вероятность новых этапов эскалации конфликта.
«Риск эскалации реален и сейчас он выше, чем два года назад», — заявил Рубио.
При этом он подчеркнул, что подобные события являются ещё одним аргументом в пользу поиска путей прекращения войны.
Тема возможного урегулирования также обсуждалась во время выступления Рубио в Комитете по иностранным делам Палаты представителей. Госсекретарь признал, что попытки добиться продвижения к миру пока не дали заметных результатов. По его оценке, ни одна из сторон конфликта до сих пор не продемонстрировала готовности к серьёзным уступкам, без которых достижение мирного соглашения невозможно.
Особенно жёстко Рубио высказался о позиции Москвы, отметив, что именно российская сторона пока не проявляет готовности к компромиссам.
В то же время глава Госдепартамента отверг представление о том, что США выступают в роли нейтрального посредника. Он напомнил, что Вашингтон продолжает поставлять вооружение Украине и сохраняет санкции против России.
«Мы не поставляем оружие России. Мы поставляем оружие только Украине», — подчеркнул Рубио.
Для понимания нынешней позиции США важно и другое заявление госсекретаря. Несмотря на обсуждение возможного мирного процесса, Вашингтон не сигнализирует о сокращении военной поддержки Киева. Наоборот, США продолжают участвовать в программе PURL, через которую вооружение для Украины закупается за счёт финансирования европейских союзников.
Высказывания Рубио прозвучали на фоне активизации украинских ударов по объектам в глубине российской территории и продолжающихся боевых действий, которые остаются крупнейшим военным конфликтом в Европе со времён Второй мировой войны.
Пока дипломатические усилия не привели к прорыву, а заявления Вашингтона свидетельствуют о том, что американская администрация одновременно пытается поддерживать Украину и не допустить дальнейшего расширения конфликта.
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