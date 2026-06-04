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«Прекрасна, как всегда»: Мария Шарапова очаровала поклонников снимком с Дэвидом Бекхэмом 0 239

Люблю!
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мария Шарапова и Дэвид Бекхэм.

Мария Шарапова посетила престижный теннисный турнир во Франции и поделилась серией новых фотографий. Особое внимание поклонников привлек совместный снимок спортсменки с Дэвидом Бекхэмом, который вызвал волну восторженных комментариев в соцсетях.

39-летняя Мария Шарапова побывала во Франции, где посетила матчи одного из самых известных теннисных турниров мира. В личном блоге спортсменка опубликовала серию снимков с мероприятия, однако наибольший интерес подписчиков вызвала фотография, на которой она позирует вместе с бывшим футболистом Дэвидом Бекхэмом.

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Для выхода в свет Шарапова выбрала элегантный образ в темно-синих тонах: приталенный жакет и длинную юбку. Бекхэм появился на публике в классическом костюме, дополненном белой футболкой. Стильный снимок быстро собрал множество лайков и комментариев.

Поклонники не скрывали восхищения внешним видом теннисистки. В комментариях пользователи писали: «До чего красивая женщина!», «Прекрасна, как всегда» и «Даже выше Дэвида Бекхэма».

Стоит отметить, что Шарапова регулярно оказывается в центре внимания благодаря своим эффектным появлениям на светских мероприятиях. Так, в марте этого года спортсменка посетила вечеринку после церемонии вручения премии «Оскар». Тогда она выбрала редкое винтажное платье с глубоким вырезом, созданное одним из известных модных домов еще в 2013 году.

Сама Мария признавалась, что всегда испытывала особую симпатию к классическим и вневременным нарядам, которые сохраняют актуальность спустя годы.

По мнению редакции, Мария Шарапова вновь доказала, что остается не только легендой мирового тенниса, но и одной из самых стильных знаменитостей? А совместный снимок с Дэвидом Бекхэмом стал настоящим подарком для поклонников обеих звезд.

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#теннис #мода #спорт #социальные сети #стиль #красота #знаменитости
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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