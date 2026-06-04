Сотрудники Государственной пограничной охраны в аэропорту «Рига» за один день задержали двух человек, находившихся в розыске, а также выявили четырёх иностранцев, пытавшихся пересечь границу по поддельным документам.

В среду в аэропорту «Рига» пограничники выявили сразу несколько серьёзных нарушений, связанных с пересечением государственной границы.

В ходе проверок были задержаны два человека, находившиеся в розыске правоохранительных органов. Один из них — гражданин Латвии, который собирался вылететь в Великобританию. Второй — негражданин Латвии, прибывший рейсом из Германии. После задержания оба были переданы Государственной полиции.

Кроме того, во время проверки пассажиров сотрудники пограничной службы обнаружили четырёх иностранцев, предъявивших поддельные документы. Среди них оказались два гражданина Сомали, гражданин Эфиопии и гражданин Бангладеш.

По данным пограничников, использовались поддельные документы различных стран Евросоюза, включая нидерландское удостоверение личности и французские виды на жительство. Один из задержанных также предъявил поддельный пакистанский паспорт. По всем этим случаям начаты уголовные процессы за использование поддельных документов и сокрытие личности.

Отдельно был выявлен гражданин Кыргызстана, который находился в Шенгенской зоне без действительной визы или вида на жительство. Его привлекли к административной ответственности.

Пограничный контроль также привёл к отказу во въезде нескольким иностранным гражданам.

В аэропорту «Рига» во въезде отказали гражданину Азербайджана, который не смог убедительно объяснить цель своего визита и условия пребывания в стране.

Дополнительные отказы были зафиксированы и на других пограничных пунктах. В частности, на пограничном переходе Терехово по соображениям безопасности во въезде отказали двум гражданам Германии, а также гражданам Италии, Молдовы, Израиля, России, Литвы и Беларуси. Все эти лица были возвращены в страны, из которых прибыли.

Пограничники также проводили проверки уже на территории Латвии. В ходе иммиграционного контроля нарушения правил въезда и пребывания были выявлены у двух граждан России и одного гражданина Пакистана.

Отдельные нарушения были связаны с эксплуатацией транспортных средств и пересечением границы. По этим основаниям к ответственности привлекли либо отказали во въезде ещё 17 лицам.

Случай показывает, что помимо контроля документов и пассажиропотока пограничная служба регулярно выявляет разыскиваемых лиц, нарушения миграционного режима и попытки использования поддельных документов при пересечении границы.