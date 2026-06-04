Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Папаша был каким-то начальником полиции». Родные убитого в Баложи мужчины сомневаются в объективности расследования 2 835

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: На месте убийства

На месте убийства.

ФОТО: скриншот видео TV3

Родственники 35-летнего Вадима, убитого в конце мая в Баложи, не понимают, почему подозреваемый в преступлении до сих пор находится на свободе. По их словам, отсутствие публичных объяснений со стороны суда лишь усиливает подозрения о возможных связях обвиняемого с представителями правоохранительных органов.

Утром 28 мая стало известно о гибели мужчины в одном из частных домов Баложи. По данным следствия, во время застолья между двумя мужчинами произошёл конфликт, который закончился смертельным ножевым нападением. Главным подозреваемым стал 42-летний хозяин дома Дмитрий, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Несмотря на ходатайство полиции о заключении мужчины под стражу, суд отказался применять арест в качестве меры пресечения.

«Действительно, наша судья отказалась применять меру пресечения, однако раскрывать причины мы не можем, поскольку согласно закону эта информация имеет ограниченный доступ», — сообщила передаче помощник председателя Рижского районного суда Анастасия Дуб.

Родственники погибшего утверждают, что до сих пор не получили ответов на многие вопросы. Дополнительное недоумение вызвал тот факт, что часть вещей Вадима после трагедии, по их словам, оставалась у подозреваемого.

«Следователь сказал, что позвонит Дмитрию или его матери, они поищут вещи, а потом можно будет прийти и забрать», — рассказал друг погибшего Эдгар.

Мужчина самостоятельно пытался выяснить обстоятельства произошедшего и общался с соседями. По его словам, жители района также обсуждают освобождение подозреваемого.

«Папаша был каким-то начальником полиции, с какими-то наградами», — заявил Эдгар, добавив, что не понимает причин решения суда.

По его словам, среди знакомых погибшего давно ходили разговоры о возможной причастности подозреваемого к незаконному обороту наркотиков.

«Если он занимался торговлей наркотиками в крупных объёмах, просто так этим заниматься нельзя — нужно либо платить полиции, либо иметь связи», — считает Эдгар.

В Государственной полиции подробности расследования не раскрывают. Также правоохранительные органы не комментируют предположения о возможной связи подозреваемого с наркобизнесом и не сообщают, будет ли обжаловано решение суда об отказе в аресте.

Расследование уголовного дела продолжается. Официальных обвинений по делу пока не предъявлено, а вина подозреваемого не установлена судом.

×
Читайте нас также:
#суд #семейные отношения
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
1
0
3

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Район давно стал именем нарицательным. Иконка видео
Изображение к статье: В столице Индии Нью-Дели произошел крупный пожар в ресторане отеля.
Изображение к статье: Муниципальная полиция Риги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые назвали привычки, которые могут повысить шансы онкобольных на выживание
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему ленивцы выглядят ленивыми?
В мире животных
Изображение к статье: Система поддерживает береговое электроснабжение. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Как запах бананов может разозлить самца мыши
В мире животных
Изображение к статье: Как сделать розы более красивыми с помощью соседних растений
Дом и сад
Изображение к статье: Кришьянис Кариньш и Марис Кучинскис
Политика
Изображение к статье: Ученые назвали привычки, которые могут повысить шансы онкобольных на выживание
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему ленивцы выглядят ленивыми?
В мире животных
Изображение к статье: Система поддерживает береговое электроснабжение. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео