Родственники 35-летнего Вадима, убитого в конце мая в Баложи, не понимают, почему подозреваемый в преступлении до сих пор находится на свободе. По их словам, отсутствие публичных объяснений со стороны суда лишь усиливает подозрения о возможных связях обвиняемого с представителями правоохранительных органов.

Утром 28 мая стало известно о гибели мужчины в одном из частных домов Баложи. По данным следствия, во время застолья между двумя мужчинами произошёл конфликт, который закончился смертельным ножевым нападением. Главным подозреваемым стал 42-летний хозяин дома Дмитрий, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Несмотря на ходатайство полиции о заключении мужчины под стражу, суд отказался применять арест в качестве меры пресечения.

«Действительно, наша судья отказалась применять меру пресечения, однако раскрывать причины мы не можем, поскольку согласно закону эта информация имеет ограниченный доступ», — сообщила передаче помощник председателя Рижского районного суда Анастасия Дуб.

Родственники погибшего утверждают, что до сих пор не получили ответов на многие вопросы. Дополнительное недоумение вызвал тот факт, что часть вещей Вадима после трагедии, по их словам, оставалась у подозреваемого.

«Следователь сказал, что позвонит Дмитрию или его матери, они поищут вещи, а потом можно будет прийти и забрать», — рассказал друг погибшего Эдгар.

Мужчина самостоятельно пытался выяснить обстоятельства произошедшего и общался с соседями. По его словам, жители района также обсуждают освобождение подозреваемого.

«Папаша был каким-то начальником полиции, с какими-то наградами», — заявил Эдгар, добавив, что не понимает причин решения суда.

По его словам, среди знакомых погибшего давно ходили разговоры о возможной причастности подозреваемого к незаконному обороту наркотиков.

«Если он занимался торговлей наркотиками в крупных объёмах, просто так этим заниматься нельзя — нужно либо платить полиции, либо иметь связи», — считает Эдгар.

В Государственной полиции подробности расследования не раскрывают. Также правоохранительные органы не комментируют предположения о возможной связи подозреваемого с наркобизнесом и не сообщают, будет ли обжаловано решение суда об отказе в аресте.

Расследование уголовного дела продолжается. Официальных обвинений по делу пока не предъявлено, а вина подозреваемого не установлена судом.