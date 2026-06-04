Жителям одного из домов на улице Мадонас в Екабпилсе пришлось почти час наблюдать опасный дебош под своими окнами. Молодой мужчина размахивал ножами, бросал бутылки и наносил себе травмы, пока его пытались задержать полиция и медики.

По словам очевидцев, мужчина вел себя агрессивно и непредсказуемо. На место прибыли сотрудники полиции, медики и спасатели.

Одна из соседок рассказала передаче Degpunktā (ТВ3), что мужчина забрасывал бутылками автомобиль скорой помощи и выбрасывал различные предметы из квартиры.

«Здесь была скорая помощь, он бросал бутылки на крышу машины скорой помощи. Всё разбилось, повсюду было стекло», — рассказала женщина.

По словам очевидцев, серьёзные травмы мужчина нанёс себе ещё до прибытия правоохранителей. Как утверждают свидетели, он разбил о лицо стеклянные бутылки, а затем несколько раз возвращался в квартиру за ножами.

«Всего три раза он бегал домой и три раза приносил ножи», — рассказала одна из очевидиц.

Для задержания пришлось привлечь несколько служб. Вскрывать дверь квартиры в итоге не потребовалось — владелец жилья привёз запасные ключи, после чего мужчину передали медикам.

Позже сам участник инцидента в разговоре с передачей назвал произошедшее спектаклем.

«Это был какой-то цирк. Клоунада. Ха-ха! Меня выпустили из психушки. Отвезли в Даугавпилс. Вместо того чтобы задержать здесь, отвезли в Даугавпилс без денег, без телефона, без ремня. Вышел на улицу — штаны падают. Великолепно!», — заявил он.

Соседи говорят, что мужчина поселился в доме недавно. До сих пор основные жалобы были связаны лишь с громкой музыкой.

В Государственной полиции сообщили, что никаких процессуальных действий в отношении мужчины не предпринималось. Поскольку вред был причинён только ему самому, ни уголовное, ни административное производство начато не было.