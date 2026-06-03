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Сдали назад: во дворах Латвии опять можно использовать «гостевые» разрешения на парковку 0 179

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Муниципальная полиция Риги.

Муниципальная полиция Риги.

После принятых дополнительных поправок к Правилам дорожного движения во дворах жилых домов вновь можно использовать как обычные, так и «гостевые» разрешения на парковку автомобилей, сообщили bb.lv в Рижском домоуправлении (RNP).

В автомобиле должно находиться разрешение (пропуск), размещённое на видном месте. Муниципальная полиция, как и прежде, проверяет припаркованные во дворе автомобили только после получения вызова от жителей, а не по собственной инициативе.

Муниципальная полиция также подтвердила, что после последних изменений в правилах ей больше не требуется получать от дома список государственных номеров автомобилей, для которых выданы разрешения.

Такой список не был бы полезен, поскольку для проверки достаточно пропуска, размещённого на видном месте. Кроме того, «гостевые разрешения» не привязаны к конкретному автомобилю, поэтому указать на них номерной знак невозможно, объясняют в RNP неразбериху, вызванную чиновниками Минсообщения, которые решили изменить правила парковки во дворах. Но потом передумали.

Если на территории двора не организовано регулирование движения, но жители хотели бы, чтобы парковка на придомовой территории была разрешена только при наличии выданных домом пропусков, им рекомендуется связаться с управляющим своего дома. Управляющая компания поможет дому принять необходимое коллективное решение, организовать установку дорожных знаков и выдачу разрешений.

Для большинства домов, которые приняли решение регулировать парковку во дворе, на одну квартиру предусмотрены два разрешения: постоянное разрешение для одного конкретного автомобиля с зарегистрированным номерным знаком и одно «гостевое разрешение» для ещё одного автомобиля независимо от его номера.

Весной этого года выдача гостевых разрешений клиентам была временно приостановлена, поскольку после предыдущих изменений в Правилах дорожного движения не было возможности гарантировать их использование. В настоящее время прежний порядок восстановлен, поэтому жители снова могут получать и использовать «гостевые разрешения».

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#Латвия #транспорт
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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