Муниципальная полиция Риги больше не проверяет – имеют ли припаркованные во дворах автомобили разрешение находиться на этой территории, сообщили в Рижском домоуправлении (Rīgas namu pārvaldnieks, RNP).

Ранее полиция проверяла, размещено ли в окне автомобиля действующее разрешение на парковку, выданное RNP. С 31 марта полиция больше не обращает внимания на размещённые в окне разрешения, а проверяет, была ли заранее подана информация о конкретном государственном номерном знаке автомобиля.

Разработанные Министерством сообщения изменения были приняты Кабинетом министров 24 марта и вступили в силу 31 марта без переходного периода, поэтому у управляющей организации не было достаточно времени для подготовки и передачи необходимой информации полиции.

В настоящее время Rīgas namu pārvaldnieks постепенно передаёт муниципальной полиции списки номерных знаков для тех домов, где жители приняли решение, что автомобили могут находиться во дворе только при наличии разрешений.

В большинстве домов, где решено регулировать парковку, на одну квартиру предусмотрено два разрешения — постоянное для одного конкретного автомобиля с зарегистрированным номерным знаком и одно «гостевое разрешение» для ещё одного автомобиля независимо от его номера.

На данный момент «гостевые разрешения» недействительны, поскольку новые правила предусматривают, что полиция учитывает только конкретные номерные знаки автомобилей.

Отметим, что за эти «гостевые разрешения» рижане заплатили свои деньги.

И последнее. Если оштрафуют, то на полицию жаловаться не надо. Надо обижаться на соседей: муниципальная полиция проверяет припаркованные во дворах автомобили исключительно по вызову жителей, а не по собственной инициативе.