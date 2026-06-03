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14-летний подросток не вернулся домой после праздника. Его тело нашли под завалами сена после пожара 0 372

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сгоревший сарай
ФОТО: скриншот видео LTV

После крупного пожара в окрестностях Смилтене спасатели обнаружили в сенном сарае останки человека. Предположительно, погибшим является 14-летний подросток, который вечером ушёл гулять с друзьями и не вернулся домой.

В Смилтенском крае расследуют обстоятельства гибели подростка, чьи останки были обнаружены после пожара в большом сенном сарае.

Возгорание произошло на ферме недалеко от Смилтене. Когда пожарные прибыли на место, одноэтажный сарай площадью около 400 квадратных метров уже был полностью охвачен огнём, а крыша обрушилась.

Внутри находились сотни рулонов сена, сложенных в несколько ярусов, поэтому ликвидация последствий пожара заняла более 20 часов. Во время разбора завалов спасатели обнаружили останки погибшего человека.

Личность официально ещё устанавливается, назначены необходимые экспертизы, включая ДНК-анализ. Однако семья пропавшего 14-летнего мальчика считает, что найденные останки принадлежат именно ему. Приёмный отец подростка рассказал, что смог узнать одежду, найденную на месте трагедии.

По словам мужчины, в тот вечер в Смилтене проходили мероприятия, посвящённые началу лета. Подросток получил разрешение пойти на праздник, а родители следили за его местоположением через телефон. Первоначально предполагалось, что он останется ночевать у друзей под присмотром взрослых.

Однако позже подросток вместе с несколькими сверстниками ушёл гулять. Вскоре его телефон перестал передавать данные о местонахождении. Как выяснилось позже, группа подростков отправилась на территорию фермы, где впоследствии вспыхнул пожар.

По предварительной информации, в сарае находились трое подростков — 13-летний и 14-летний мальчики, а также 15-летняя девушка. Ещё один ребёнок в этот момент находился отдельно и шёл навстречу друзьям.

Следствие рассматривает несколько возможных причин возгорания. Среди версий упоминаются неосторожное обращение с огнём, использование пиротехники или поджигание бумаги внутри помещения.

По одной из предварительных версий, когда подростки заметили огонь, они попытались спастись бегством. Предполагается, что один из мальчиков не смог выбраться наружу — возможно, упал между рулонами сена или оказался заблокирован.

«Говорят, что все они стояли вместе. Двое выбежали наружу, а третий не выбежал. Но никто ничего не знает и ничего не видел. У меня это не складывается. Мы просто хотим узнать правду, какой бы она ни была», — рассказал передаче Degpunktā (ТВ3) приёмный отец погибшего.

Местные жители отмечают, что этот сарай уже горел и раньше, поэтому вначале многие не придали значения новому возгоранию.

Теперь следователям предстоит установить не только точную причину пожара, но и восстановить последние минуты перед трагедией. По факту произошедшего начат уголовный процесс.

Для семьи погибшего главным вопросом остаётся не только причина пожара, но и понимание того, почему подросток не смог выбраться из горящего сарая вместе с остальными.

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#пожар #трагедия #спасатели #версии #семья #уголовный процесс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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