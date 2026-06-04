Скоро дачники начнут собирать первый урожай клубники, и это отличное время для приготовления вареников.
Не забудьте побаловать себя варениками из свежих ягод — в магазине таких не найдёте. Рассмотрим, как их приготовить так, чтобы они не расползлись и не разварились.
Для приготовления вам понадобятся:
300 граммов муки;
½ ч. л. соли;
150 миллилитров кипятка;
1,5-2 ст. л. растительного масла.
Как готовить
Этот рецепт рассчитан на две порции вареников.
Смешайте муку с солью в миске, затем влейте кипяток и перемешайте. Начинайте замешивать тесто, которое должно получиться эластичным. Готовое тесто заверните в пленку и уберите в холодильник на 20-30 минут.
Тем временем промойте клубнику и подсушите. Нарезайте её на средние кусочки, лучше всего это делать после того, как тесто будет готово.
Рекомендуется использовать ягоды чуть меньше среднего размера — их достаточно разрезать на две половины.
Важно: свежие ягоды не следует смешивать с сахаром, иначе они пустят сок, что усложнит лепку вареников.
Далее раскатайте тесто, с помощью стакана вырежьте круглые заготовки, в центр каждой положите ягоды, посыпьте и заверните края.
Вареники с клубникой лучше варить сразу, иначе тесто размякнет из-за сахара и ягод.
Варите вареники в кипятке. Опускайте их в воду аккуратно, с помощью шумовки, осторожно помешивая.
После закипания варите вареники 2-2,5 минуты.
Подавайте к столу со сметаной, сливочным маслом или просто посыпав сахаром.
Приятного аппетита!
Оставить комментарий