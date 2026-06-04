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Как приготовить вареники со свежей клубникой: они точно не развалятся 0 50

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить вареники со свежей клубникой: они точно не развалятся

Скоро дачники начнут собирать первый урожай клубники, и это отличное время для приготовления вареников.

 

Не забудьте побаловать себя варениками из свежих ягод — в магазине таких не найдёте. Рассмотрим, как их приготовить так, чтобы они не расползлись и не разварились.


Для приготовления вам понадобятся:

300 граммов муки;
½ ч. л. соли;
150 миллилитров кипятка;
1,5-2 ст. л. растительного масла.

Как готовить

Этот рецепт рассчитан на две порции вареников.

Смешайте муку с солью в миске, затем влейте кипяток и перемешайте. Начинайте замешивать тесто, которое должно получиться эластичным. Готовое тесто заверните в пленку и уберите в холодильник на 20-30 минут.

Тем временем промойте клубнику и подсушите. Нарезайте её на средние кусочки, лучше всего это делать после того, как тесто будет готово.

Рекомендуется использовать ягоды чуть меньше среднего размера — их достаточно разрезать на две половины.

Важно: свежие ягоды не следует смешивать с сахаром, иначе они пустят сок, что усложнит лепку вареников.

Далее раскатайте тесто, с помощью стакана вырежьте круглые заготовки, в центр каждой положите ягоды, посыпьте и заверните края.

Вареники с клубникой лучше варить сразу, иначе тесто размякнет из-за сахара и ягод.

Варите вареники в кипятке. Опускайте их в воду аккуратно, с помощью шумовки, осторожно помешивая.

После закипания варите вареники 2-2,5 минуты.

Подавайте к столу со сметаной, сливочным маслом или просто посыпав сахаром.

Приятного аппетита!

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