Магазинный майонез часто считается калорийным и вредным продуктом.

Однако многие не знают, как можно заменить его на более полезный аналог, не теряя при этом вкусовых качеств.

Греческий соус «дзадзики», который легко приготовить в домашних условиях, отлично справится с этой задачей.

Для приготовления соуса вам понадобятся:

огурец;

1-2 зубчика чеснока;

240 г натурального йогурта;

столовая ложка лимонного сока;

столько же оливкового масла;

пара веточек укропа;

соль и перец по вкусу.

Сначала натрите огурец на терке и отожмите лишнюю жидкость из полученной массы.

Затем выложите мякоть в удобную емкость, добавьте измельченные чеснок и укроп, а также все остальные ингредиенты и тщательно перемешайте.

После этого накройте соус крышкой и отправьте в холодильник минимум на пару часов.

Готовый дзадзики можно подавать к мясу, рыбе и запеченному картофелю. Он также может заменить майонез в любимых салатах или подаваться с овощами.