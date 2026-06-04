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Как приготовить греческий соус дзадзики 0 81

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить греческий соус дзадзики

Магазинный майонез часто считается калорийным и вредным продуктом.

 

Однако многие не знают, как можно заменить его на более полезный аналог, не теряя при этом вкусовых качеств.

Греческий соус «дзадзики», который легко приготовить в домашних условиях, отлично справится с этой задачей.

Для приготовления соуса вам понадобятся:

  • огурец;
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • 240 г натурального йогурта;
  • столовая ложка лимонного сока;
  • столько же оливкового масла;
  • пара веточек укропа;
  • соль и перец по вкусу.

Сначала натрите огурец на терке и отожмите лишнюю жидкость из полученной массы.

Затем выложите мякоть в удобную емкость, добавьте измельченные чеснок и укроп, а также все остальные ингредиенты и тщательно перемешайте.

После этого накройте соус крышкой и отправьте в холодильник минимум на пару часов.

Готовый дзадзики можно подавать к мясу, рыбе и запеченному картофелю. Он также может заменить майонез в любимых салатах или подаваться с овощами.

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