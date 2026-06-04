Магазинный майонез часто считается калорийным и вредным продуктом.
Однако многие не знают, как можно заменить его на более полезный аналог, не теряя при этом вкусовых качеств.
Греческий соус «дзадзики», который легко приготовить в домашних условиях, отлично справится с этой задачей.
Для приготовления соуса вам понадобятся:
- огурец;
- 1-2 зубчика чеснока;
- 240 г натурального йогурта;
- столовая ложка лимонного сока;
- столько же оливкового масла;
- пара веточек укропа;
- соль и перец по вкусу.
Сначала натрите огурец на терке и отожмите лишнюю жидкость из полученной массы.
Затем выложите мякоть в удобную емкость, добавьте измельченные чеснок и укроп, а также все остальные ингредиенты и тщательно перемешайте.
После этого накройте соус крышкой и отправьте в холодильник минимум на пару часов.
Готовый дзадзики можно подавать к мясу, рыбе и запеченному картофелю. Он также может заменить майонез в любимых салатах или подаваться с овощами.
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