Министр финансов Марис Кучинскис раскритиковал создание Министерства климата и энергетики, назвав его политической прихотью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша. По его мнению, государственное управление нуждается в оптимизации, а часть министерств в будущем можно было бы объединить.

Министр финансов Марис Кучинскис поставил под сомнение необходимость существования Министерства климата и энергетики, которое было создано в начале 2023 года.

В интервью Латвийскому радио он заявил, что не видит ощутимой пользы от появления нового ведомства и считает его создание ошибочным решением прежнего правительства. По словам Кучинскиса, идея возникла во времена премьерства Кришьяниса Кариньша, когда ряд европейских стран начал создавать аналогичные структуры.

«Мы по-прежнему считаем, что создание Министерства климата и энергетики было прихотью Кариньша», — заявил министр.

Высказывание прозвучало на фоне объявленного новым правительством курса на повышение эффективности государственного управления и сокращение необоснованных расходов.

Кучинскис считает, что в системе госуправления по-прежнему существуют значительные резервы для оптимизации. В частности, он не исключил, что в будущем может быть рассмотрен вопрос объединения отдельных министерств, если их функции частично дублируются.

Впрочем, министр признал, что реализовать подобные реформы в течение ближайших месяцев невозможно. По его словам, для серьёзной перестройки системы государственного управления потребуется значительно больше времени, чем есть у нынешнего правительства до парламентских выборов.

Фактически Кучинскис дал понять, что вопрос возможного сокращения числа министерств может стать одной из тем уже после следующих выборов в Сейм.

Говоря о государственных финансах, министр также указал на необходимость более эффективного использования потенциала государственных предприятий. В частности, он упомянул энергетическую компанию «Latvenergo» и предприятие «Latvijas valsts meži», заявив, что их возможности используются не в полной мере.

Кроме того, Кучинскис подтвердил свою прежнюю позицию по пенсионной системе, выступив против идеи разрешить жителям досрочно изымать накопления второго пенсионного уровня.

Ключевым принципом своей работы министр назвал эффективность. По его словам, государственные расходы должны быть обоснованными, а практика дополнительных трат без чёткого результата должна остаться в прошлом.

Министерство климата и энергетики начало работу 1 января 2023 года. Новое ведомство получило часть функций Министерства экономики в сфере энергетики, а также полномочия в области климатической политики, ранее находившиеся в ведении Министерства умного управления и регионального развития.

Таким образом, спустя менее четырёх лет после создания министерство впервые столкнулось с публичными заявлениями одного из ключевых министров правительства о сомнениях в целесообразности его существования.