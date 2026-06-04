Партия или точнее даже - политическое объединение Suverēnā vara/Jaunlatvieši демонстрирует поразительный рост популярности. Первый успех к этой политической силе пришел ровно год назад - на выборах в самоуправления. Suverēnā vara не только смогла удержать свои позиции, но и укрепить их. Напомним: согласно последнему опросу SKDS, если бы выборы в Сейм случились в мае, то Suverēnā vara были бы готовы поддержать...

При этом предвыборная кампания еще не началась, а значит у SV есть еще перспективы роста. В чем же причина (причины) роста популярности этой политической силы?

"Вы знаете, я присоединился к команде Suverēnā vara, когда партия только становилась на ноги и ее рейтинг не превышал 2,5%, - в интервью bb.lv рассказал активист Suverēnā vara Леонтий Мороз. - Но я понимал, я чувствовал, что за этой политической силой пойдут люди. Почему? Основных причин две. Во-первых, партия не меняет свою позицию, не изменяет своим принципам. Для меня это очень важно! Я, думаю, как и большинство избирателей, устали от партий и политиков, которые меняют свою позицию быстрее, чем мы пытаемся понять, а за что и за кого та или иная партия! В этом смысле за Suverēnā vara ее избиратели могут быть спокойны - она не предавала и не предаст своих избирателей.

Не случайно опросы показывают, что именно избиратель Suverēnā vara наиболее удовлетворен своим выбором.

И вторая причина - партия делает то, что обещала избирателям. И даже, будучи в оппозиции в Рижской думе, депутаты SV, как, полагаю, ваши читатели хорошо помнят, добились многого. В частности, это именно SV собирала подписи и против вырубки деревьев, и против строительства крематория...

Но все это - муниципальный уровень. Для того, чтобы изменить ситуацию во всей стране - надо быть представленным в Сейме. И наша команда Suverēnā vara идет на выборы и четкой позицией, и с четкой программой. Для меня, моей семьи очень важно, что Suverēnā vara занимает четкую позицию в геополитике - так партия с первого дня начала войны говорила, что ключ к миру лежит через переговоры России и Украины. Нет другого варианта прекратить это кровопролитие!

Также SV последовательно отстаивает права всех жителей Латвии, права русскоязычного населения!

Если мы говорим обо мне, то для меня, как представителя малого бизнеса, очень важно, чтобы государство создало простую и понятную налоговую политику. Я давно выступаю за так называемый единый патент - индивидуальный предприниматель, именно как физическое лицо, платит 10% с оборота. Это просто, удобно и, убежден, такая система только увеличит поступления в казну!

Еще одна моя инициатива - в первые три месяца после начала работы работодатель (это касается малого бизнеса) освобождается от уплаты минимальных социальных взносов.

Совершенно убежден: избиратели, которые поддержат Suverēnā vara, точно не будут разочарованы в своем выборе, поскольку мы и дальше будем действовать последовательно и честно.

Мы видим, что сегодня дорвавшиеся до власти политики занимаются расколом общества, выдавливают язык трети населения из всех сфер жизни. При этом они прикрываются заботой о госязыке. В действительности же они делают все, чтобы значительная часть общества чувствовала себя ущемленной. И это уже не имеет ничего общего с защитой госязыка. Тем более, что я, к примеру, не знаю ни одной сферы, где бы латышский язык не был защищен. Ну разве что там, где трудоустроены граждане третьих стран! Так вот этой проблемой миграции политики и должны заниматься, а не отравлять жизнь собственным жителям! Именно такой позиции и придерживается Suverēnā vara!"