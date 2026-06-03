Жители Кенгарагса возмущены: едва завершив строительство и уложив новый асфальт, рабочие снова начали его вскрывать. Вице-мэр Риги Марис Спринджукс признал, что такая ситуация ненормальна, и допустил, что есть ошибки при реализации проекта.

Заместитель председателя Рижской думы Марис Спринджукс в эфире TV24 прокомментировал жалобу жительницы Кенгарагса на ситуацию, сложившуюся после продления трамвайной линии №7. По словам женщины, после завершения строительных работ были уложены новые дорожные покрытия, оборудованы пешеходные переходы и светофоры, однако вскоре рабочие вновь начали вскрывать недавно уложенный асфальт.

«Когда спрашиваешь рабочих, они отвечают, что кто-то в Рижской думе решил что-то переделать. Всё снова переделывают и переделывают. Но ведь это деньги налогоплательщиков. Почему это происходит?» — спросила женщина.

Спринджукс признал, что не располагает подробной информацией о конкретном объекте, однако предположил, что причиной могли стать ошибки. «Не могу сказать точно. Очевидно, есть какая-то причина — либо строитель что-то перепутал, либо работы выполнены не в соответствии с техническим проектом. Но так быть не должно», — заявил вице-мэр.

Каке уже писал BB.lv, 1 июня в Кенгарагсе открыли новооетрамвайное кольцо и пункт мобильности.