Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На деньги налогоплательщиков: на новом кольце трамвая пришлось взламывать новый асфальт 2 521

Политика
Дата публикации: 03.06.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Новое кольцо трамвая 7 маршрута

Жители Кенгарагса возмущены: едва завершив строительство и уложив новый асфальт, рабочие снова начали его вскрывать. Вице-мэр Риги Марис Спринджукс признал, что такая ситуация ненормальна, и допустил, что есть ошибки при реализации проекта.

Заместитель председателя Рижской думы Марис Спринджукс в эфире TV24 прокомментировал жалобу жительницы Кенгарагса на ситуацию, сложившуюся после продления трамвайной линии №7. По словам женщины, после завершения строительных работ были уложены новые дорожные покрытия, оборудованы пешеходные переходы и светофоры, однако вскоре рабочие вновь начали вскрывать недавно уложенный асфальт.

«Когда спрашиваешь рабочих, они отвечают, что кто-то в Рижской думе решил что-то переделать. Всё снова переделывают и переделывают. Но ведь это деньги налогоплательщиков. Почему это происходит?» — спросила женщина.

Спринджукс признал, что не располагает подробной информацией о конкретном объекте, однако предположил, что причиной могли стать ошибки. «Не могу сказать точно. Очевидно, есть какая-то причина — либо строитель что-то перепутал, либо работы выполнены не в соответствии с техническим проектом. Но так быть не должно», — заявил вице-мэр.

Каке уже писал BB.lv, 1 июня в Кенгарагсе открыли новооетрамвайное кольцо и пункт мобильности.

×
Читайте нас также:
#Рига #строительство #трамваи #инфраструктура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
4

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Rail Baltica
Изображение к статье: Правительство ЛР. Эксклюзив!
Изображение к статье: Сейм Латвии. Эксклюзив!
Изображение к статье: вагоны с зерном

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Нужно ли обязательно сливать первый бульон при варке мяса или курицы?
Люблю!
Изображение к статье: Открылась выставка Зои Северы
Культура &
Изображение к статье: иранские ракеты
В мире
Изображение к статье: Муниципальная полиция Риги.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Канье Уэст известен своими прямыми высказываниями на различных церемониях и в социальных медиа, что не раз приводило к скандалам. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Женщина у окна
Люблю!
Изображение к статье: Нужно ли обязательно сливать первый бульон при варке мяса или курицы?
Люблю!
Изображение к статье: Открылась выставка Зои Северы
Культура &
Изображение к статье: иранские ракеты
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео