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Премьер призвал жителей Латвии отдыхать в Латгале, чтобы поддержать регион 0 110

Политика
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Эдгар Ринкевич
ФОТО: LETA

Премьер-министр Андрис Кулбергс призвал жителей страны провести летний отпуск в Латгале. По его словам, это поможет поддержать местный бизнес, который сталкивается с последствиями напряжённой ситуации на приграничной территории.

Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что этим летом жителям Латвии стоит обратить внимание на Латгале как на место для отдыха и путешествий. С таким призывом глава правительства выступил после своей первой официальной встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем в новом статусе.

По словам Кулбергса, поддержка региона сейчас особенно важна, поскольку приграничные территории сталкиваются с дополнительными вызовами, связанными с вопросами безопасности.

Премьер отметил, что инциденты с беспилотниками и общая напряжённость у восточной границы негативно влияют на туризм и работу местных предпринимателей. По его словам, последствия ощущают не только гостиницы и туристические объекты, но и фермеры, а также представители других отраслей.

«Важно, чтобы жители региона чувствовали поддержку всего общества», — подчеркнул Кулбергс.

Глава правительства добавил, что сам планирует провести свободный летний день именно в Латгале вместе с семьёй.

Тема развития и безопасности региона станет одной из ключевых для нового правительства. Уже 27 июня кабинет министров намерен провести выездное заседание в Латгале. На нём планируется рассмотреть решения, которые должны повысить чувство безопасности жителей приграничных территорий.

По словам премьера, этот вопрос обсуждался и на европейском уровне. Во время разговора с председателем Урсула фон дер Ляйен затрагивалась ситуация не только в Латвии, но и в других странах Европейского союза, граничащих с Россией.

Кроме региональных вопросов, во время встречи с президентом обсуждались работа нового правительства, сотрудничество с Украиной и подготовка к парламентским выборам.

Кулбергс сообщил, что на следующей неделе в Латвию прибудет группа украинских специалистов по беспилотным технологиям, которые поделятся своим опытом с латвийскими коллегами. Также рассматривается возможность создания совместного латвийско-украинского предприятия с привлечением европейского финансирования.

Президент Эдгар Ринкевич после встречи положительно оценил первые шаги нового правительства и отметил, что общество ожидает от него конкретных решений и результатов.

Судя по заявлениям премьера, вопросы безопасности восточной границы и поддержки Латгале станут одними из приоритетов работы кабинета министров уже в ближайшие месяцы.

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#туризм #Украина #Латвия #путешествия #безопасность #правительство
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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