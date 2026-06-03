Руководство RB Rail призывает новое правительство Латвии как можно быстрее определиться с финансированием и сроками реализации Rail Baltica. По словам представителей проекта, дальнейшие задержки будут ежегодно увеличивать его стоимость на сотни миллионов евро.

Новому правительству Латвии предстоит в ближайшее время принять ключевые решения по будущему Rail Baltica — крупнейшего инфраструктурного проекта в истории стран Балтии. Об этом агентству LETA заявил председатель совета совместного предприятия RB Rail Матис Паэгле.

По его словам, сейчас проект столкнулся не только с нехваткой финансирования, но и с неопределённостью относительно сроков завершения строительства.

В RB Rail подготовили несколько вариантов решения проблемы. Один из них предусматривает реализацию части основной трассы через механизм государственно-частного партнёрства (PPP). Речь идёт о северном участке от Скулте до эстонской границы, стоимость которого оценивается примерно в один миллиард евро.

Однако такой сценарий потребует дополнительных решений правительства и пересмотра графика работ. По словам Паэгле, на подготовку проекта государственно-частного партнёрства может уйти около трёх лет.

Фактически перед Латвией сейчас стоит выбор: либо искать новые источники финансирования, либо пересматривать сроки реализации проекта.

Отдельно в RB Rail раскритиковали отказ от использования европейского финансового инструмента SAFE. По оценке Паэгле, за счёт займа объёмом 2,2 миллиарда евро можно было бы профинансировать строительство примерно половины основной трассы в Латвии. Он отметил, что потребность в заимствованиях всё равно возникнет позже, но условия могут оказаться менее выгодными.

Особую тревогу вызывает рост стоимости проекта. По оценке RB Rail, каждый дополнительный год задержки увеличивает расходы примерно на 200 миллионов евро из-за инфляции и удорожания строительных работ.

Сейчас в Латвии доступного европейского финансирования хватает лишь на строительство около 53 километров железнодорожной линии. Между тем общая протяжённость основной трассы в стране составляет около 220 километров. Это означает, что без дополнительных источников финансирования реализация проекта может затянуться на неопределённый срок.

Паэгле также считает, что государству необходимо официально определить окончательный бюджет проекта и крайний срок его завершения. По его мнению, отсутствие чётких рамок создаёт дополнительные риски как для подрядчиков, так и для инвесторов.

Стоимость первого этапа Rail Baltica в Латвии сейчас оценивается в 5,5 миллиарда евро. Однако эта сумма может вырасти примерно до шести миллиардов евро с учётом индексации и дальнейшего роста цен.

Для сравнения: ещё в 2017 году общая стоимость Rail Baltica для трёх стран Балтии оценивалась в 5,8 миллиарда евро. Сегодня расчёты показывают уже 23,8 миллиарда евро, а стоимость первого этапа проекта может достигнуть 14,3 миллиарда евро.

Rail Baltica должна соединить страны Балтии с европейской железнодорожной сетью посредством новой линии европейской колеи от Таллина до польской границы. Поезда на отдельных участках смогут развивать скорость до 240 километров в час.

Теперь одно из первых серьёзных решений в отношении проекта предстоит принимать новому правительству премьер-министра Андриса Кулбергса.