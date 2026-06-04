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Как запах бананов может разозлить самца мыши 0 19

В мире животных
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как запах бананов может разозлить самца мыши

Канадские ученые случайно обнаружили, что беременные и кормящие самки мышей посылают запаховый сигнал опасности самцам. Давайте разберемся в этом открытии.

 

Ранее считалось, что запахами в мире грызунов в основном пользуются самцы, а самки лишь сигнализируют о готовности к размножению. Однако новое исследование показало, что это не так.

Беременные и кормящие самки используют сладкий запах для защиты своих детенышей от инфантицида, то есть убийства представителями своего же вида.

В моче этих самок содержится n-пентилацетат — органическое вещество, обладающее ароматом спелых бананов и яблок. Для человека этот запах не вызывает негативных ассоциаций, но для самца мыши он сигнализирует о том, что поблизости находится гнездо самки, готовой защитить своих мышат при угрозе.

Эксперимент показал, что самцы реагируют на запах бананов выбросом гормонов стресса, что свидетельствует о подготовке к возможному столкновению.

Наиболее выраженная реакция на запах бананов наблюдается у самцов-девственников, которые еще не способны к размножению. Это может быть связано с тем, что неродственные самцы представляют большую угрозу. Если отец, скорее всего, не тронет своих детей, то чужой самец может попытаться убить детенышей и спариться с их матерью.

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