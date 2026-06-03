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5 мифов о собаках, в которые мы до сих пор верим: учтите, это может быть опасно! 0 57

В мире животных
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: 5 мифов о собаках, в которые мы до сих пор верим: учтите, это может быть опасно!

Каждый владелец домашнего животного хочет, чтобы его собака росла здоровой, активной и счастливой. Многие владельцы делают все возможное, чтобы достичь этого.

 

Существует множество заблуждений об общении, обучении и уходе за собаками, в которые верят многие люди. О них сообщает журнал "Популярная механика".

Собака должна питаться только мясом

Сбалансированная диета собаки должна включать не только мясо, но и другие продукты, такие как растительная пища. Только тогда питомец сможет получить все необходимые питательные вещества. Кормление собак исключительно мясом может привести к дефициту кальция и вторичному гиперпаратиреозу.

Если собака виляет хвостом, значит, она счастлива

На самом деле, собаки виляют хвостами не только когда счастливы, но и когда испытывают другие эмоции. Виляние хвостом может передавать широкий спектр эмоций, от счастья и возбуждения до раздражения и тревоги. Исследования показывают, что в зависимости от эмоций меняется положение хвоста и скорость его движения.

Например, испуганная собака, которая чувствует себя виноватой, часто держит хвост низко, виляя им между ног. А бдительная или возбужденная собака высоко держит хвост и виляет им намного быстрее, чем в других ситуациях.

Собаки видят мир в черно-белом цвете

Несмотря на то, что собаки не видят мир так, как мы, они все же способны различать цвета. Их восприятие похоже на людей с дальтонизмом по типу дейтеранопии. Таким образом, собаки хорошо видят желтый и синий, но не различают красный и зеленый.

Сухой нос говорит о болезни

Температура и влажность носа не являются основными показателями здоровья вашей собаки. Лучший способ узнать, есть ли у собаки лихорадка, — это измерить ее температуру, которая должна быть между 37,8°C и 39,1°C. Другими симптомами болезни могут быть рвота и диарея, чихание, частое мочеиспускание и низкая активность. Сухой нос не входит в этот список.

Существуют гипоаллергенные собаки

К сожалению, нет гипоаллергенных собак. Есть некоторые породы, которые сбрасывают меньше меха или по своей природе имеют меньше шерсти. Аллергия на домашних животных — это аллергическая реакция на белки, обнаруженные в клетках кожи животного, слюне или моче.

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