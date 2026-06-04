Найти человека, который не любит борщ, сложно.
Наваристый и яркий борщ уже своим внешним видом вызывает аппетит. Обед станет еще лучше, если подать к борщу черный хлеб, зелень, чеснок и сало. Равнодушных к такому угощению точно не останется.
Каждый кулинар имеет свои секреты приготовления этого ароматного супа.
Однако мало кто знает, что улучшить его вкус можно с помощью одного секретного ингредиента.
Речь идет о сахаре.
Этот продукт не следует добавлять в готовое блюдо. Его лучше вмешать в небольшом количестве во время приготовления зажарки из свеклы, помидоров или томатной пасты и других ингредиентов.
Не стоит брать много — достаточно будет щепотки.
Почему это важно? Дело в том, что не всегда помидоры или томатная паста обладают достаточной сладостью для блюда. Однако добавление сахара помогает раскрыть более яркий вкус.
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