Наваристый и яркий борщ уже своим внешним видом вызывает аппетит. Обед станет еще лучше, если подать к борщу черный хлеб, зелень, чеснок и сало. Равнодушных к такому угощению точно не останется.

Каждый кулинар имеет свои секреты приготовления этого ароматного супа.

Однако мало кто знает, что улучшить его вкус можно с помощью одного секретного ингредиента.

Речь идет о сахаре.

Этот продукт не следует добавлять в готовое блюдо. Его лучше вмешать в небольшом количестве во время приготовления зажарки из свеклы, помидоров или томатной пасты и других ингредиентов.

Не стоит брать много — достаточно будет щепотки.

Почему это важно? Дело в том, что не всегда помидоры или томатная паста обладают достаточной сладостью для блюда. Однако добавление сахара помогает раскрыть более яркий вкус.