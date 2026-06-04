Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон нельзя считать беспристрастной стороной в процессе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, США открыто поддерживают Киев, поставляя ему вооружение и сохраняя санкционное давление на Россию.

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования украинского конфликта, поскольку он поддерживает Киев.

«Мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этой войне», — отметил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, комментируя ход мирных переговоров по Украине.

Как пояснил Рубио, Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники.

«Мы не поставляем вооружения России. Мы поставляем вооружения только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины, мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону», — сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Заявление Рубио стало одним из самых прямых признаний со стороны американских властей о том, что США занимают определенную сторону в украинском конфликте. При этом Вашингтон продолжает участвовать в дипломатических усилиях по поиску путей его урегулирования.