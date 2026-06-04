С 6 июня на Кубе прекратится обслуживание карт Visa и Mastercard. Причиной стали новые американские санкции, из-за которых иностранный банк отказался сотрудничать с кубинской финансовой компанией, обеспечивавшей проведение платежей.

Куба лишается одной из основных международных платёжных систем. Центральный банк страны сообщил, что уже с 6 июня операции по картам Visa и Mastercard больше не смогут обрабатываться через действующую схему расчётов.

Причиной стало решение иностранного банка, который обслуживал эти операции для кубинской государственной финансовой компании Fincimex. Название банка официально не раскрывается, однако кубинские власти заявляют, что решение связано с новыми санкциями США.

Под ограничения попал связанный с кубинскими вооружёнными силами конгломерат GAESA, в структуру которого входит и Fincimex. Вашингтон предупредил, что иностранные банки и компании, продолжающие сотрудничество с организациями из санкционного списка, сами могут столкнуться с ограничительными мерами. В результате зарубежный финансовый партнёр уведомил кубинскую сторону о прекращении сотрудничества.

Для туристов и иностранных посетителей это означает серьёзные изменения в привычных способах оплаты. После вступления новых правил в силу расчёты в иностранной валюте на Кубе будут возможны в основном наличными средствами. Также продолжат работать местные банковские карты.

Кроме того, власти сообщили, что на острове сохранятся возможности оплаты с использованием российских карт «Мир» и китайской платёжной системы UnionPay.

Новые санкции уже оказывают влияние не только на финансовый сектор. Ряд международных гостиничных операторов из Испании, Канады и Индонезии ранее объявили о планах прекратить сотрудничество по объектам, которые управляются совместно с компаниями, связанными с GAESA.

Для Кубы это очередной удар по туристической отрасли, которая остаётся одним из важнейших источников валютных поступлений.

Особенно чувствительными изменения могут оказаться для иностранных туристов, привыкших использовать международные банковские карты для оплаты гостиниц, ресторанов и других услуг.

Таким образом, новые санкции США начинают затрагивать не только государственные структуры Кубы, но и повседневную финансовую жизнь иностранных гостей и бизнеса на острове.