В новом правительстве республики, сколько бы оно не просуществовало, не будет Армандса Краузе, занимавшего пост министра земледелия с сентября 2023 года. Это ощутимая оплеуха для Союза зеленых и крестьян, в коем пост председателя принадлежал бывшему члену правительства последние 7 лет, после ухода многолетнего лидера Аугустса Бригманиса.

Не надолго задержался

Так или иначе, все лучше, чем попасть на нары. В марте 2026 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по обвинению в совершении уголовных преступлений, связанных с незаконным предоставлением поддержки лесозаготовительным компаниям, что привело к убыткам для государственного АО Lavijas valsts meži.

14 мая 2026 года Латвийское телевидение, ссылаясь на информацию, подтвержденную прокуратурой, сообщило, что попавший под подозрение Краузе был «временно задержан в процессуальных целях». В рамках того же уголовного дела KNAB оказал поддержку прокуратуре, а также был задержан Райвис Кронбергс, бывший государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и директор Государственной канцелярии.

Но неделю спустя А.Краузе был вновь избран членом Сейма…

«Уменьшение негативно влияющих факторов»

То, что над лесной отраслью страны сгустился сумрак, власть признала еще на заседании 19 декабря 2023 года. Министерство земледелия как куратор лесозаготовок, тогда констатировало, что латвийские бревна из самого востребованного дерева – ели – стоят в полтора раза дороже, чем в Швеции! Соответственно, 116 и 77 евро за один ствол толщиной 18-28 см, при долгосрочной поставке. Таким образом, сложилось «несоответствие региональной рыночной цене».

Соответственно, упали и объемы переработки – если в благословенном, ковидном 2021 году лесопилки Латвии выпустили 4252 тысячи кубометров, то в 2023 – всего 3541 тысячу. Разумеется, это было связано и с общим падением спроса – ведь на волне коронакризиса, власти всех государств распыляли в экономике т.н. «вертолетные деньги», которые в первую очередь вкладывались в строительство, подстегивая спрос.

«Оценивая ситуацию на рынках древесины в целом, – заключило Министерство земледелия в мае сего года, – можно сделать вывод, что покупательная способность на рынках сбыта древесной продукции не увеличилась, строительство жилых зданий, в котором в основном используются изделия из древесины, сокращается, и, согласно прогнозам Euroconstruct, это снижение продлится до 2026 года».

Сходным образом стала снижаться и занятость в отрасли – если в августе 2022 года в стране насчитывалось 8012 рабочих деревообработки, мебельщиков и лиц сходных профессий – то в январе 2024 осталось уже 7167.

Количество операторов лесопереработки и производства бумаги сократилось с 3252 до 2812.

В борьбе с жуками и лесниками

Государственный лесной концерн долгие годы считался образцовым предприятием. В этом же году, похоже, Минземледелия в нем засомневалось.

Свою лепту внес и вредный жук-типограф, он же большой еловый короед – главный и самый агрессивный вредитель еловых лесов в Латвии. На его долю приходится до 99% всех повреждений хвойных насаждений. Из-за потепления климата и обилия спелых ельников, популяция жука-типографа стремительно растет. Масштабы ущерба настолько велики, что служба Государственной службы леса (ГСЛ) регулярно вводит чрезвычайные ситуации в десятках волостей Латвии для проведения срочных санитарных рубок.

В общем, предсказать, что будет с Latvijas valsts meži (LVM), неспособно и экспертное мнение: «Изменения в структуре вырубок и продукции, изменения в последовательности вырубок, влияние климатических условий на производственный процесс, цены на лесозаготовительные и транспортные услуги – все это затрудняет корректное прогнозирование влияния механизма индексации цен на общие показатели прибыли LVM».

Свою лепту в общую неразбериху внес и приговор Конституционного суда. В 2022 году правительство снизило минимальный диаметр (обхват) ствола, при котором дерево считается зрелым и разрешено к вырубке (главной срезке). Латвийское общество орнитологов и прочие природоохранные организации оспорили это решение в суде, заявив, что такие меры – «наносят ущерб биоразнообразию и не являются экологически устойчивыми».

Суд не стал спорить и постановил, что норма, разрешающая рубить более тонкие деревья, не соответствует статье 115 Сатверсме, гарантирующей право на благоприятную среду. Правительство не провело всестороннего исследования того, как вырубка более молодых лесов повлияет на экологию в долгосрочной перспективе, нарушив таким образом принцип предосторожности и экологической устойчивости. По итогам, суд отменил новые спорные критерии и восстановил действие прежних, более строгих правил.

Инвесторы идут лесом

Нерешенным также остается вопрос о компенсации владельцам лесов, не завершено создание территорий, включенных в программу NATURA 2000, и все вместе, по оценке Минземледелия, «создает крайне неблагоприятную среду для инвестиций в латвийскую лесную промышленность».

Так или иначе, незадолго до ухода с должности, А.Краузе запустил проект «О максимально допустимом объеме вырубки деревьев на 2026–2030 годы», а также Основные направления развития лесной и связанных отраслей на период до 2032 года и с перспективой до 2050 года!

Ну, прямо скажем, большой оптимизм.

Климатическая бомба замедленного действия

Министерство земледелия констатировало, между прочим, существенную угрозу для местных лесов. Вот что сказано в информационном сообщении «Об усилении участия Латвии в международных форматах сотрудничества в области лесной политики и науки»:

«Воздействие изменения климата на леса Латвии усиливается. Увеличивается ущерб от штормов и порывов ветра, нестабильные зимы без длительного промерзания почвы способствуют нестабильности корневых систем, а засушливые периоды и повышение температуры воздуха увеличивают пожарную опасность и усиливают воздействие биотических рисков, включая распространение елового короеда. Эти факторы риска влияют на устойчивость лесных насаждений, стабильность поглощения углерода и экономическую устойчивость сектора».

Деревянный «Титаник»

А ведь именно деревообработка (или, шире, лесная промышленность) – один из ключевых секторов экономики Латвии. Непосредственно лесопиление, производство деревянных изделий формирует около 3,6% внутреннего валового продукта страны. В совокупности же с лесозаготовкой, мебельной промышленностью и лесным хозяйством весь лесной сектор обеспечивает до 6% ВВП. Отрасль является главным драйвером внешней торговли и обеспечивает около 17–20% от общего объема всего латвийского экспорта товаров.

Так что «дело лесопромышленников», в коем фигурирует ущерб в 50 млн евро от, возможно, незаконно выплаченных коммерсантам субсидий, может стать лишь верхушкой айсберга, на который натолкнулся «Титаник» национальной экономики. Что бывает всегда, при критической зависимости народного хозяйства от одной отрасли.