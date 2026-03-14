Покупателя для «Дома Москвы» не удалось найти уже на восьми аукционах 7 11423

Политика
Дата публикации: 14.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Покупателя для «Дома Москвы» не удалось найти уже на восьми аукционах

Государство уже два года пытается продать здание в центре Риги, известное как «Дом Москвы», однако интереса со стороны инвесторов по-прежнему нет. Каждый неудавшийся аукцион сопровождается не только дополнительными расходами на содержание, но и потерянной возможностью получить средства, которые планируется направить на поддержку Украины. Какие есть возможности изменить стратегию продажи?

Государство взяло в свою собственность так называемый «Дом Москвы» два года назад, однако, несмотря на восемь попыток продать его на аукционе, покупатель так и не найден, сообщают Новости ТВ3. Потенциальных инвесторов отпугивают как политический фон объекта и возможные юридические риски, так и специфическое назначение здания. Поэтому все более актуальным становится вопрос — можно ли изменить прежний подход к продаже.

Кроме того, за эти годы цена объекта была снижена на 40%, и на последних аукционах здание предлагается чуть более чем за 2 миллиона евро. Ситуация после восьмого неудачного аукциона требует серьезной оценки, подчеркивает председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис:

"Это лишь одно из возможных решений, которое, безусловно, после этой восьмой попытки придется рассмотреть гораздо серьезнее. Решение правильное — этот нарыв нужно вырезать. Понятно, что в определенной степени присутствует внимание со стороны России или влияние угроз, и закон всегда можно изменить, улучшить и скорректировать, если это необходимо и есть договоренность".

Тем временем Министерство финансов, как держатель долей капитала здания, подчеркивает, что продажа объекта и в дальнейшем будет организовываться через аукцион, поскольку в настоящее время у государства нет других безопасных альтернатив.

"Мы не видим возможности сделать что-то другое в этой ситуации. У нас нет других альтернатив, мы не видим, чтобы кто-то хотел взять на себя риск оказаться в конфликте с Российской Федерацией. У нас нет ни малейшего желания держать это в своем портфеле и так далее, мы бы с радостью отдали его за любую цену, но сейчас видим, что это невозможно", - указал министр финансов Арвил Ашераденс.

Содержание здания в 2024 году обошлось примерно в 30 тысяч евро, а в прошлом году расходы были еще больше. Если какой-то аукцион окажется успешным, расходы на содержание будут покрыты из вырученной суммы.

#недвижимость #Латвия #аукцион #Россия
