Сегодня, 20 мая под руководством президента и главнокомандующего Латвии Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета национальной безопасности, сообщили bb.lv в канцелярии президента.

Совет по нацбезопасности оценил угрозу, создаваемую беспилотными летательными аппаратами в воздушном пространстве Латвии.

Совет заслушал выводы и анализ командующего Национальными вооружёнными силами генерал-майора Каспарса Пуданса, а также начальника Государственной пожарно-спасательной службы генерала Мартиньша Балтманиса, начальника Государственной полиции генерала Армандса Рукса и руководителя Центра кризисного управления полковника Арвиса Зиле о произошедших до сих пор инцидентах и распространённых предупреждениях на обширной территории Латвии.

Выслушав генералов и полковника, постановили: надо совершенствовать взаимодействие между гражданскими и военными для обеспечения оперативного обмена информацией и информирования общества в случае угрозы.

Одновременно Совет призвал комиссии по гражданской защите самоуправлений и ответственные учреждения различных отраслей разработать соответствующие рекомендации по действиям в ситуации угрозы в воздушном пространстве.

Совет выразил благодарность союзникам по НАТО за присланные истребители, а также за живую силу и военную технику, отправленную на маневры «Baltic Sentry» («Балтийский дозор») и «Eastern Sentry» («Восточный дозор»).

Совет также признал, что повторение прилетов иностранных беспилотников возможно и в дальнейшем.

Отдельно Совет по нацбезопасности категорически отверг заявления России о том, что Латвия якобы открыла своё воздушное пространство для украинских дронов с целью нанесения ударов по России. Эти заявления Службы внешней разведки РФ были названы абсурдными и ложными.

Зачем Россия это делает? В Рижском замке дали ответ и на этот вопрос: во-первых, для снижение поддержки Украины, а во-вторых, для создание среди граждан Латвии чувства неуверенности и нестабильности.

В заключении Совет по нацбезопасности пообещал адекватно и жёстко реагировать на любые провокации или попытки России дестабилизировать ситуацию в Латвии.