В среду вечером было подписано базовое соглашение потенциального нового правительства, которое станет основой для дальнейших переговоров о предстоящих работах.

Одновременно стало известно, что должности могут быть распределены по принципу равенства — каждой политической силе предложат одинаковое количество постов.

Проблема в том, что в Латвии 15 министерств – на четыре не делятся. Надо еще одно создавать, или три ликвидировать.

Пока известно, что в новое правительство могут войти «Объединённый список», Национальное объединение, Союз зелёных и крестьян, а также «Новое Единство».

Кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс вечером в среду заявил, что все четыре потенциальных партнёра по коалиции договорились продолжать переговоры о формировании правительства и оказали ему политическую поддержку.

В ближайшее время планируется начать более детальную работу над распределением сфер ответственности между партиями. При этом целью остаётся соблюдение установленного президентом срока и достижение до 25 мая единого видения формирования коалиции, включая распределение министерств.

Задачи поставлены

В подписанном соглашении укрепление безопасности определено как один из главных приоритетов. Партии обязались обеспечить полную поддержку службам обороны и внутренних дел, включая укрепление границы, развитие противовоздушной обороны и улучшение внутренней и внешней безопасности государства.

Также предусмотрены меры по усилению иммиграционного контроля и более строгому надзору за выдачей видов на жительство.

В документе также указано, что правительство продолжит последовательную поддержку Украины и будет выступать за сохранение и усиление санкционной политики.

Одновременно партнёры обязуются не допускать отступления от уже достигнутых стандартов в области прав человека, включая борьбу с насилием и гендерное равенство.

Борьба с коррупцией, картелями и экономическими преступлениями определена ещё одним приоритетным направлением.

В экономической сфере предусмотрены меры по стабилизации бюджета, ограничение необоснованных премиальных выплат и повышение прозрачности государственных финансов.

Документ также включает управление крупными государственными проектами — в отношении Rail Baltica предусмотрена более тесная координация на уровне премьер-министра, а по airBaltic до конца лета планируется оценить сценарии дальнейшего развития компании.

В социальной сфере акцент сделан на демографии и поддержке семей. Также планируется постепенное введение базовой пенсии.