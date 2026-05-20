Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кабинет на четверых: партии поровну поделили министерства в новом правительстве Латвии 0 55

Политика
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс - без пяти минут премьер-министр.

Андрис Кулбергс - без пяти минут премьер-министр.

В среду вечером было подписано базовое соглашение потенциального нового правительства, которое станет основой для дальнейших переговоров о предстоящих работах.

Одновременно стало известно, что должности могут быть распределены по принципу равенства — каждой политической силе предложат одинаковое количество постов.

Проблема в том, что в Латвии 15 министерств – на четыре не делятся. Надо еще одно создавать, или три ликвидировать.

Пока известно, что в новое правительство могут войти «Объединённый список», Национальное объединение, Союз зелёных и крестьян, а также «Новое Единство».

Кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс вечером в среду заявил, что все четыре потенциальных партнёра по коалиции договорились продолжать переговоры о формировании правительства и оказали ему политическую поддержку.

В ближайшее время планируется начать более детальную работу над распределением сфер ответственности между партиями. При этом целью остаётся соблюдение установленного президентом срока и достижение до 25 мая единого видения формирования коалиции, включая распределение министерств.

Задачи поставлены

В подписанном соглашении укрепление безопасности определено как один из главных приоритетов. Партии обязались обеспечить полную поддержку службам обороны и внутренних дел, включая укрепление границы, развитие противовоздушной обороны и улучшение внутренней и внешней безопасности государства.

Также предусмотрены меры по усилению иммиграционного контроля и более строгому надзору за выдачей видов на жительство.

В документе также указано, что правительство продолжит последовательную поддержку Украины и будет выступать за сохранение и усиление санкционной политики.

Одновременно партнёры обязуются не допускать отступления от уже достигнутых стандартов в области прав человека, включая борьбу с насилием и гендерное равенство.

Борьба с коррупцией, картелями и экономическими преступлениями определена ещё одним приоритетным направлением.

В экономической сфере предусмотрены меры по стабилизации бюджета, ограничение необоснованных премиальных выплат и повышение прозрачности государственных финансов.

Документ также включает управление крупными государственными проектами — в отношении Rail Baltica предусмотрена более тесная координация на уровне премьер-министра, а по airBaltic до конца лета планируется оценить сценарии дальнейшего развития компании.

В социальной сфере акцент сделан на демографии и поддержке семей. Также планируется постепенное введение базовой пенсии.

×
Читайте нас также:
#Украина #Латвия #коррупция #безопасность #коалиция #правительство #гендерное равенство #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дума Валки
Изображение к статье: Нил Ушаков выступает в Страсбурге перед журналистами после голосования по бюджету.
Изображение к статье: Армин Мейстер и Арманд Краузе
Изображение к статье: Эвика Силиня, Арвилс Ашераденс. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рижский трамвай Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: MacBook Neo.
Техно
Изображение к статье: Как подготовить квартиру к отпуску: 7 полезных советов
Люблю!
Изображение к статье: Пустой класс
Наша Латвия
Изображение к статье: Главнокомандующий Латвии Эдгар Ринкевич.
Политика
Изображение к статье: мобильный телефон
Наша Латвия
Изображение к статье: Рижский трамвай Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: MacBook Neo.
Техно
Изображение к статье: Как подготовить квартиру к отпуску: 7 полезных советов
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео