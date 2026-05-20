Потеря пространственной ориентации относительно линии горизонта – очень опасное состояние летчиков, если из строя выходят приборы и нужно определить положение самолета относительно земли. Такое состояние – только в политике, – случилось с Эвикой Силиней, которая «потеряла ориентацию», и в результате обрушила свое правительство.

В политических кулуарах ходят слухи, что, во-первых, она не информировала о своих революционных идеях верхушку «Нового Единства» – действовала во многом самостоятельно. А во-вторых, была уверена, что «прогрессивные», дабы остаться в правительстве, проглотят очередную горькую пилюлю в виде увольнения их министра обороны Андриса Спрудса и выдвижение самой Силиней кандидата в министры «со стороны».

С такой уверенностью она в минувшую среду и отправилась на встречу с «прогрессивными» в Сейм, прихватив с собой и кандидата на пост министра обороны – действующего полковника Национальных вооруженных сил Райвиса Мелниса.

Забегая вперед, отметим, что, по слухам, такой демарш с полковником очень разозлил президента. Глава государства является еще и Верховным главнокомандующим и, по негласной традиции, премьеры сперва согласовывают с ним кандидата на пост министра обороны. Примечательно, что Ринкевич уже после ухода Силини в отставку, публично заявил, что на посту главы оборонного ведомства должен быть представитель гражданского общества, а не действующий военный.

Шок от «прогрессивных»

Так или иначе, но в минувшую среду Силиня и ее окружение испытали настоящий шок: «прогрессивные», вопреки всем прогнозам, не проглотили обиду, а после почти часового общения с премьером, приняли решение... ее больше не поддерживать! «Если оппозиция подаст предложение об увольнении премьера, мы за это проголосуем», – заявили бывшие соратники Силини.

Уже вскоре оппозиция в лице Объединенного списка и Нацобъединения сообщила, что собираются подписи под инициативой о выражении недоверия премьеру, а стало быть, по Конституции, и всему правительству.

Уже после этого Эвике Силине стоило самой подать в отставку, дабы избежать публичной порки с трибуны Сейма на следующий день.

Говорят, что в среду ближе к вечеру, на экстренном заседании правления «Нового Единства», однопартийцы уговаривали Силиню немедленно подать в отставку. Но она категорически отказывалась – видимо, надеялась на чудо...

Оно не случилось – уже в районе 8.30 четверга стало понятно, что все подготовлено в Сейме для снятия премьера и всего правительства. После этого Эвика Силиня позвонила спикеру Сейма Дайге Миерини и попросила ее... отложить на час заседание Сейма, чтобы она успела в 10.00 прибыть в парламент и объявить о своей отставке.

Но и здесь Силиня обманула – в 10.00 она в Сейм не поехала, вместо этого назначив на 10.30 брифинг для журналистов, на котором и сообщила о решении подать в отставку. Примечательно, что за ее спиной на брифинге стояли все министры от «Нового Единства» с такими кислыми лицами, что «хоть святых выносили», как сказал классик.

Силиня уходит, но... не совсем?

Было очевидно, что даже опытные политики «Нового Единства» растеряны, и плана «Б» у них явно не было. Ну разве что призрачные надежды на то, что конкуренты не успеют или не смогут создать правительство и таким образом Силиня и Ко доработают до выборов. Да, Конституция не предусматривает вакуума власти и правительство, даже после отставки, продолжает исполнять обязанности – до утверждения Сеймом нового правительства.

Однако правая оппозиция решила все-таки попробовать порулить страной – с расчетом, что и после выборов удастся сохранить сконструированную до выборов модель коалиции.

Любопытно, что такой подход неожиданно поддержал и Ринкевич! Почему? Причин две:

Во-первых , отставное техническое правительство практически ничего не может провести через Сейм – просто нет голосов. К тому же в этом отставном правительстве отсутствуют два министра – обороны и земледелия. Согласитесь, в ситуации, когда почти каждую ночь над Латгалией летают дроны, без главы военного ведомства жить не просто...

Во-вторых, Ринкевич уже думает о своих выборах, то есть об избрании на второй срок в мае следующего года. И он, как опытный политик, уже сейчас пытается заручиться поддержкой тех партий, которые имеют реальные шансы получить много голосов в следующем Сейме.

Самое быстрое выдвижение

Не случайно Эдгар Ринкевич в субботу, выдвигая кандидата в премьеры, особо подчеркнул: в создавшейся ситуации он посчитал правильным предложить формировать правительство представителю оппозиции.

Кстати, Ринкевич установил своеобразный рекорд – еще никогда в новейшей истории президенты не называли кандидата в премьеры уже через 48 часов после ухода предыдущего премьера в отставку! Спешка Ринкевича вполне объяснима – до выборов остается всего 4,5 месяца и медлить с утверждением нового правительства просто нельзя.

Итак, глава государства поручил формирование правительства кандидату в премьеры от Объединенного списка, депутату Сейма Андрису Кулбергсу. Почему именно ему?

Подходящий оппозиционер

После бесславного конца правительства Силини Ринкевич пришел к логичному выводу, что «временное» правительство (срок работы – примерно 5-7 месяцев, до момента создания нового правительства – после выборов) должен возглавить представитель оппозиции. А Андрис Кулбергс в парламенте был довольно яркой фигурой – возглавлял аж две парламентских следственных комиссии, в том числе и по Rail Baltica, то есть знает проблемы проекта века, что называется, изнутри.

Кроме того, представляемый Кулбергсом Объединенный список перед формированием правительства отказался рисовать «красные линии», таким образом не отвергая сотрудничество ни с «Новым Единством», ни с «Прогрессивными», ни с «Латвией на первом месте», что дает возможность для маневра.

И, наконец, 46-летний кандидат в премьеры Кулбергс до избрания в нынешний Сейм долгие годы был предпринимателем, то есть понимает экономику и финансы. И это крайне важно, поскольку времени на раскачку и «обучение» у предвыборного правительства не будет.

Кстати, Кулбергс получал образование (в Таллине) на английском языке и действительно блестяще владеет этим языком, что для премьера страны ЕС немаловажно.

Успеть до понедельника

Так или иначе, но президент дал кандидату в премьеры совсем мало времени на формирование правительства – до 25-го мая включительно. Кулбергсу нужно не только создать правительство, но и убедиться, что оно получит мандат доверия в Сейме.

Примечательно, что 26-го мая у Кулбергса – день рождения. Скоро узнаем, сможет ли он подарить себе премьерство.

Верю – не верю

«Это невозможная миссия», — политолог Ивета Кажока убеждена, что Кулбергсу не удастся сформировать правительство.

Рискнем на сей раз с этим экспертом не согласится. Наверняка правительство будет создано. Вопрос лишь в том, будет ли это правительством со стабильным большинством в Сейме или правительство меньшинства. Второй вариант для Кулбергса – не самый желательный, поскольку, имея ограниченные возможности в Сейме, это правительство мало чем будет отличаться от отставленного Кабинета министра Силини.