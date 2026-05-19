Как известно, пока кандидат в премьеры Андрис Кулбергс решил обойтись в процессе формирования правительства без партии "Прогрессивные". Вот как это в интервью Латвийскому ТВ сегодня прокомментировал руководитель сеймовской фракции партии "Прогрессивные" Андрис Шуваевс: "Формировать широкую коалицию из пяти партий, по-моему, сейчас было бы правильнее всего, но в этот момент Андрис Кулбергс (АО) решил в некотором роде подчиниться ультиматуму Нацобъединения и исключить «прогрессивных» из разговора. Позволит ли такой подход создать здоровую, устойчивую коалицию? На мой взгляд — нет".

На этот пассаж политика в социальной сети X отреагировали несколько комментаторов, один из которых заметил, что вообще-то речь идет о временном правительстве - до выборов. То есть до 3-го октября и еще на какой-то период, пока не будет утверждено новое правительство. "О какой устойчивой, долгосрочной коалиции говорит Шуваевс?!" - недоумевает комментатор.