Не знаете, как назвать щенка? Эта статья поможет вам определиться с выбором.

Плюсы и минусы миниатюрных собак

Прежде чем завести домашнего питомца, важно понять, подходит ли вам такой компаньон.

К плюсам маленьких пород можно отнести: декоративный внешний вид, небольшие размеры (что означает меньше времени на уход), не требуется частых и долгих выгуливаний, они не могут нанести значительный ущерб окружающим, а также меньше средств уходит на корм.

Недостатки включают в себя: многие породы гиперактивны, могут устраивать беспорядки в доме, сильно привязываются к хозяину, скучают в одиночестве и плохо поддаются дрессировке.

Имена для маленьких собак: принцип выбора

Кличка используется не только для общения, но и при дрессировке, выполнении команд. Кинологи советуют выбирать звучные и короткие имена, чтобы питомец мог легко запомнить. И, конечно, прозвище должно нравиться хозяевам. Включайте фантазию, а мы вам поможем.

Основные принципы:

* Врожденные особенности собаки: пол, порода, темперамент, внешность.

* Простота произношения: один-два слога — хорошо, три — многовато, все, что больше — тяжело воспринимается животным.

* Четкость: ориентируйтесь на гласные и звонкие согласные, шипящие звуки больше подходят для кошек.

* Оригинальность: схожесть клички с человеческими именами может вызвать путаницу в повседневной жизни.

* Благозвучность: не стоит выбирать для щенка обидные или оскорбительные прозвища.

* Уникальность: избегайте кличек, похожих на основные собачьи команды, чтобы не возникало путаницы во время дрессировки.

Как приучить щенка к своему имени

Важно приучить собаку откликаться на прозвище — это одна из главных команд. Начинайте учить с двух месяцев: зовите питомца, пока он не откликнется. Закрепляйте положительный сигнал лакомством. Также можно во время поглаживания называть друга по имени, чтобы у него в голове сформировалась положительная ассоциация. Но не переусердствуйте, ведь щенки, как дети, быстро устают.

Можно ли дать щенку два имени

После того как вы приучите собаку к основному прозвищу, можно придумать еще несколько уменьшительно-ласкательных имен. Собака может запомнить до четырех вариаций, главное — произносить их с той же интонацией, что и основное имя.

Клички для собак-мальчиков маленьких пород

Как уже упоминалось, имя должно быть звонким и состоять из пары слогов. Кинологи рекомендуют использовать звонкие согласные: «Л», «Б», «В», «Д», «Ж», «З», «М», «Н». Можно использовать человеческие имена, но не слишком популярные в нашей стране. Для миниатюрных пород не стоит выбирать грозные и устрашающие имена, лучше подойдут необычные и аристократические.

Красивые имена для маленьких собак-мальчиков

Уместно назвать друга именем правителя той страны, откуда выведена порода. Также можно использовать фамилии королевских династий и императорских родов.

* Для собак из Великобритании подойдут такие клички: Ричард, Генрих, Роберт, Этельстан, Эдвард.

* Для «французов» — Луи, Людовик, Франциск.

* Для японских и китайских собачек — Мураками, Лао, Даочен и т.д.

Также величественно звучат прозвища: Август, Винсент, Адонис, Сальвадор, Дионис, Доминик, Клеменс. Их стоит сокращать, например, Бенедикт — Беня.

Забавные клички для маленьких собак-мальчиков

Смешные прозвища можно давать, ориентируясь на характер вашего друга. Например, для флегматичной, ленивой и спокойной породы (французского бульдога, пекинеса) не подойдет имя Перчик.

* Шумным, активным породам (таксам, джек-рассел-терьерам, вельш-корги) подойдут такие клички: Вихрь, Демон, Пират, Бандит, Тайсон, Рэмбо, Терминатор, Викинг.

* Спокойным, ленивым, а также тем, кто любит много поесть — Бублик, Пончик, Чизкейк, Коржик, Кекс, Сырник, Чебурек.

* Если хозяин или хозяйка работают в ИТ-сфере, логично назвать собаку Вирусом, Гуглом, Айфоном, Байтом, Пайтоном, Трояном, Чипом.

* Поклонники мультфильмов могут выбрать такие клички: Гуффи, Чип, Дэйл, Плуто, Пикачу, Снупи, Микки.

* Весело будут звучать такие прозвища: Стиляга, Ангел, Жигало, Бывалый, Артист, Художник, Мажор, Генерал.

Клички для собак-мальчиков маленьких дворняжек

Для беспородных созданий в выборе прозвища можно отталкиваться от окраса или интересной особенности внешности — природа иногда творит чудеса!

* Для черных песиков подойдут такие имена: Блэки, Мавр, Дункан, Люцифер, Смоки.

* Для палевых и светлых щенков — Уайтик, Зефир, Шуга, Кокос, Снежок, Санта.

* Для рыжих и шоколадных — Маффин, Шоко, Марс, Бруно и т.д.

Клички для маленьких собак-мальчиков йорков и чихуахуа

Йоркширские терьеры и чихуахуа отличаются активностью и дружелюбием по отношению к домочадцам, но могут быть злобными и агрессивными к незнакомцам.

Интересно будут звучать воинственные клички: Арчи, Вулкан, Барни, Севир, Анхур, Гектор, Марс, Геракл.

Как еще назвать собаку-мальчика маленькой породы

* Для добродушных и ласковых собачек подойдут такие имена: Купер, Джун, Хью, Модест, Харт, Пушок, Кевин.

* По географическим названиям — Лион, Йорк, Марсель, Бруклин, Рейн, Мюнхен.

* По созвездиям — Стрелец, Арион, Альтаир, Лев.

* По персонажам книг и комиксов — Ромео, Шерлок, Фауст, Гамлет, Ватсон, Локки, Грут, Бэтмен, Каспер, Астерикс, Бильбо.

Клички для собак-девочек маленьких пород

Миниатюрные дамы нуждаются в нежных и милых именах. Правила такие же, как для составления «мужских» кличек — пара слогов и звонкие согласные.

Красивые клички

Это могут быть имена знатных особ, королев, принцесс, фавориток королей: Жозефина, Клеопатра, Августина, Изабелла, Констанция, Матильда, Шарлотта, Кейт, Елизавета, Нефертити.

Также нежно звучат названия цветов: Азалия, Лилия, Орхидея, Виола, Рози, Маргаритка.

Смешные имена для собак-девочек

Прозвище может отражать характер и особенности поведения маленькой привереды.

* Любительнице покушать подойдет имя: Плюша, Булочка, Пампуша, Колбаска, Ириска, Котлетка.

* Для озорной и активной собаки в самый раз: Фурия, Шкода, Васаби, Аджика, Фифа, Мамзель, Егоза.

* Для ласковой и нежной крошки: Кнопка, Пупсик, Подлиза, Тутси, Лапуля, Зайчуля.

Иностранные прозвища для собаки-девочки

В качестве иностранных названий можно взять за основу:

* Имена актрис: Фрида, Мэрилин, Монро, Вивьен, Клаудия, Эмбер, Элизабет, Моника, Дженнифер, Карла, Сальма.

* Астрологические созвездия, планеты: Дева, Кассиопея, Андромеда, Венера.

* Названия городов, рек, стран: Сена, Верона, Прага, Эльба, Дакота, Тоскана.

* Выдуманные персонажи из книг и фильмов: Харли Квин, Ариэль, Жасмин, Эльза, Гайка, Гермиона, Дори, Рапунцель, Скарлетт, Сейлормун.

Имена по цвету шерсти

Многие хозяева дают клички по окрасу и особенностям внешности.

* Для рыженьких собачек подходят: Корица, Чокки, Брауни, Шоко, Баунти, Фокс.

* Для черных: Багира, Ночка, Блэки, Мулатка, Смоки, Найт.

* Для светлого окраса: Голди, Блонди, Снежка, Пушинка, Злата, Барби, Сэнди.

Прозвища для щенков-девочек со смыслом

Учитывая особенности малышки, ее характер и привычки, можно дать имя с соответствующим значением:

Рада — веселая;

Зена — защитница;

Белла — прекрасная, красивая;

Бони, Бонито — малышка;

Эмма — надежная;

Паола — маленькая;

Хэдвиг — воительница;

Мия — упрямая;

Грейс — грациозная;

Вивьен — активная, живая;

Джун — послушная, ласковая;

Амели — маленький цветок;

Стефани — достойная короны.