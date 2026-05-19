Сырный суп с фрикадельками: простой рецепт, после которого все попросят добавку

Дата публикации: 19.05.2026
Изображение к статье: Суп с фрикадельками.

Нежный плавленый сыр, ароматные грибы и сочные фрикадельки превращают этот суп в настоящий хит семейного обеда. Блюдо получается густым, сытным и вкусным — именно таким, которое хочется готовить снова и снова.

Сырный суп с фрикадельками: простой рецепт, после которого все попросят добавку

Нежный плавленый сыр, ароматные грибы и сочные фрикадельки превращают этот суп в настоящий хит семейного обеда. Блюдо получается густым, сытным и очень уютным — именно таким, которое хочется готовить снова и снова.

Ингредиенты

Для супа:

  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 10–12 шампиньонов;
  • 6–7 картофелин;
  • 3–4 литра воды;
  • 200 г плавленого сыра;
  • зелень — по желанию;
  • соль и специи — по вкусу.

Для фрикаделек:

  • 300 г мясного фарша;
  • 2 ст. ложки панировочных сухарей;
  • 0,5 луковицы;
  • паприка;
  • приправа для мяса;
  • соль и перец — по вкусу.

Как приготовить

Подготовьте овощи

Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке.

Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости.

Добавьте грибы

Шампиньоны нарежьте ломтиками и отправьте на сковороду к овощам. Обжаривайте несколько минут до появления аромата и золотистого цвета.

Сварите основу супа

Картофель очистите и нарежьте кубиками.

Переложите его в кастрюлю, залейте водой и добавьте обжаренные овощи с грибами. Поставьте суп на огонь.

Приготовьте фрикадельки

В фарш добавьте панировочные сухари, мелко нарезанный лук и специи.

Хорошо перемешайте массу и сформируйте небольшие фрикадельки.

Завершите приготовление

Когда картофель станет почти мягким, опустите фрикадельки в суп.

Добавьте плавленый сыр и размешайте до полного растворения.

За несколько минут до готовности всыпьте свежую зелень.

По мнению редакции, этот сырный суп — отличный пример того, как из простых продуктов можно приготовить по-настоящему уютное и вкусное блюдо. Нежный сливочный вкус, аромат грибов и сочные фрикадельки делают его идеальным вариантом для домашнего ужина в любое время года.

Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Оставить комментарий

