Сырный суп с фрикадельками: простой рецепт, после которого все попросят добавку

Нежный плавленый сыр, ароматные грибы и сочные фрикадельки превращают этот суп в настоящий хит семейного обеда. Блюдо получается густым, сытным и очень уютным — именно таким, которое хочется готовить снова и снова.

Ингредиенты

Для супа:

1 луковица;

1 морковь;

10–12 шампиньонов;

6–7 картофелин;

3–4 литра воды;

200 г плавленого сыра;

зелень — по желанию;

соль и специи — по вкусу.

Для фрикаделек:

300 г мясного фарша;

2 ст. ложки панировочных сухарей;

0,5 луковицы;

паприка;

приправа для мяса;

соль и перец — по вкусу.

Как приготовить

Подготовьте овощи

Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке.

Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости.

Добавьте грибы

Шампиньоны нарежьте ломтиками и отправьте на сковороду к овощам. Обжаривайте несколько минут до появления аромата и золотистого цвета.

Сварите основу супа

Картофель очистите и нарежьте кубиками.

Переложите его в кастрюлю, залейте водой и добавьте обжаренные овощи с грибами. Поставьте суп на огонь.

Приготовьте фрикадельки

В фарш добавьте панировочные сухари, мелко нарезанный лук и специи.

Хорошо перемешайте массу и сформируйте небольшие фрикадельки.

Завершите приготовление

Когда картофель станет почти мягким, опустите фрикадельки в суп.

Добавьте плавленый сыр и размешайте до полного растворения.

За несколько минут до готовности всыпьте свежую зелень.

По мнению редакции, этот сырный суп — отличный пример того, как из простых продуктов можно приготовить по-настоящему уютное и вкусное блюдо. Нежный сливочный вкус, аромат грибов и сочные фрикадельки делают его идеальным вариантом для домашнего ужина в любое время года.