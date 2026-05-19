Сырный суп с фрикадельками: простой рецепт, после которого все попросят добавку
Нежный плавленый сыр, ароматные грибы и сочные фрикадельки превращают этот суп в настоящий хит семейного обеда. Блюдо получается густым, сытным и очень уютным — именно таким, которое хочется готовить снова и снова.
Ингредиенты
Для супа:
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 10–12 шампиньонов;
- 6–7 картофелин;
- 3–4 литра воды;
- 200 г плавленого сыра;
- зелень — по желанию;
- соль и специи — по вкусу.
Для фрикаделек:
- 300 г мясного фарша;
- 2 ст. ложки панировочных сухарей;
- 0,5 луковицы;
- паприка;
- приправа для мяса;
- соль и перец — по вкусу.
Как приготовить
Подготовьте овощи
Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке.
Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости.
Добавьте грибы
Шампиньоны нарежьте ломтиками и отправьте на сковороду к овощам. Обжаривайте несколько минут до появления аромата и золотистого цвета.
Сварите основу супа
Картофель очистите и нарежьте кубиками.
Переложите его в кастрюлю, залейте водой и добавьте обжаренные овощи с грибами. Поставьте суп на огонь.
Приготовьте фрикадельки
В фарш добавьте панировочные сухари, мелко нарезанный лук и специи.
Хорошо перемешайте массу и сформируйте небольшие фрикадельки.
Завершите приготовление
Когда картофель станет почти мягким, опустите фрикадельки в суп.
Добавьте плавленый сыр и размешайте до полного растворения.
За несколько минут до готовности всыпьте свежую зелень.
По мнению редакции, этот сырный суп — отличный пример того, как из простых продуктов можно приготовить по-настоящему уютное и вкусное блюдо. Нежный сливочный вкус, аромат грибов и сочные фрикадельки делают его идеальным вариантом для домашнего ужина в любое время года.
