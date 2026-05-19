«Несправедливости быть не должно»: омбудсмен ответила, могут ли бедные жители Латвии защитить свои права 0 158

Наша Латвия
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужчина в судебном зале

Фото: ИИ.

В Латвии многие считают, что без денег и дорогих адвокатов добиться справедливости практически невозможно. Омбудсмен Карина Палкова признает существование такого недоверия, однако подчеркивает: государство обязано обеспечивать доступ к защите прав независимо от финансового положения человека.

Вопрос о том, может ли человек без денег добиться справедливости в Латвии, прозвучал в эфире TV24 и затронул одну из самых болезненных тем для общества — доверие к судебной системе и ощущение равенства перед законом.

Как пишет nra.lv, омбудсмен Карина Палкова признала, что многие жители действительно считают: большие деньги и дорогие адвокаты способны существенно повлиять на исход дела.

По ее словам, в своей работе она регулярно сталкивается с подобными настроениями.

«Каждый должен бороться за себя, и в руках каждого — насколько сильно мы хотим защищать свои права», — заявила Палкова.

Она подчеркнула, что обязанность государства заключается не только в формальном обеспечении доступа к суду, но и в создании системы, где справедливость действительно работает на практике.

Омбудсмен признала, что полностью исключить случаи несправедливости невозможно, однако считает важным, чтобы люди не молчали о подобных ситуациях.

«Если она есть, то, без сомнений, нужно сообщать и в полицию, и в Бюро омбудсмена», — сказала Палкова.

При этом она назвала важным достижением существование в Латвии системы государственной юридической помощи. Сейчас такую помощь могут получить не все жители, а лишь определенные группы населения — например, люди с низкими доходами или в отдельных категориях дел.

Тема доступа к правосудию в последние годы регулярно вызывает дискуссии в Латвии. Многие жители жалуются на высокую стоимость адвокатов, длительность судебных процессов и сложность юридических процедур.

На этом фоне вопрос доверия к системе становится особенно чувствительным — особенно для людей, которые не могут позволить себе дорогостоящую защиту.

Палкова также подчеркнула, что справедливость закреплена в Сатверсме — Конституции Латвии — и должна оставаться базовым принципом государства.

Высказывания омбудсмена прозвучали на фоне продолжающихся общественных дискуссий о доступности государственных услуг, работе судов и уровне доверия к институтам власти.

По мнению омбудсмена, финансовое положение человека не должно определять его шансы на защиту своих прав и получение справедливого решения.

#права человека #Латвия #судебная система #Омбудсмен
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
