Латвию разделит температурный контраст: на востоке — летнее тепло, на западе — почти вдвое прохладнее

Дата публикации: 19.05.2026
Изображение к статье: Мужчина читает газету на скамейке в парке
ФОТО: LETA

Во вторник восток Латвии почувствует почти летнюю погоду — в Латгале и восточной части Видземе температура поднимется выше +20 градусов. В то же время в Курземе будет значительно прохладнее.

Во вторник Латвию ждет заметный температурный контраст между регионами страны.

По прогнозам синоптиков, в Латгале и восточной части Видземе воздух прогреется до +20…+24 градусов, тогда как в Курземе температура останется на уровне +11…+14 градусов.

Фактически разница между самыми теплыми и самыми прохладными районами страны может превысить десять градусов.

На востоке страны день ожидается более солнечным, поэтому именно там будет ощущаться почти летняя погода.

В остальных регионах небо чаще будет затянуто облаками, местами возможен небольшой дождь.

Ветер останется слабым или умеренным, преимущественно южного и западного направления.

В Риге существенного потепления пока не ожидается.

Столицу накроет облачная погода, временами возможен небольшой дождь, а температура воздуха составит около +15 градусов.

У моря будет ощущаться еще прохладнее.

Такая разница температур между регионами в мае для Латвии не является редкостью, однако на фоне недавней прохладной погоды потепление на востоке страны будет особенно заметным.

Для жителей Латгале и Видземе это может стать одним из самых теплых дней последних недель.

Синоптики объясняют погодную ситуацию влиянием небольшого циклона, который продолжает определять атмосферные процессы над регионом.

Атмосферное давление составит 1009–1012 гектопаскалей.

Хотя лето в Латвию пока окончательно не пришло, восточная часть страны уже на несколько часов почувствует его приближение.

Автор - Юлия Баранская
