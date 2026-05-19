Сборная Латвии по хоккею сегодня проведет в Цюрихе один из важнейших матчей группового этапа чемпионата мира — против Австрии. Победа позволит латвийской команде всерьез включиться в борьбу за выход в четвертьфинал.

Мужская сборная Латвии по хоккею продолжит чемпионат мира матчем против Австрии — команды, которая уже успела стать одним из неожиданных лидеров группы A.

Игра пройдет в Цюрихе на арене «Swiss Life» и начнется в 17:20 по латвийскому времени.

После двух стартовых матчей положение в группе остается крайне плотным. Латвия начала турнир поражением от Швейцарии со счетом 2:4, однако затем уверенно обыграла Германию — 2:0. Австрийцы, в свою очередь, уже набрали шесть очков, победив Великобританию и Венгрию.

Фактически сегодняшний матч может серьезно повлиять на борьбу за четвертое место в группе и выход в плей-офф. Особенно с учетом того, что впереди у латвийской команды еще встречи с Финляндией и США.

После трех туров лидерами группы остаются Швейцария и Финляндия, набравшие по девять очков. У Австрии — шесть очков, а у Латвии и США пока по три.

Для латвийской сборной нынешний чемпионат проходит в непростых кадровых условиях. Команда приехала в Швейцарию сразу с семью дебютантами. Главное внимание привлекает 17-летний нападающий Оливер Мурниекс, ставший самым молодым игроком в истории сборной Латвии на чемпионатах мира. Еще один молодой дебютант — 18-летний защитник Альберт Шмитс, который уже успел сыграть за национальную команду на Олимпиаде.

Одновременно сборная лишилась целого ряда лидеров. Из-за травм турнир пропускают Родриго Аболс, Артур Шилов, Дан Лочмелис, Эрик Матейко и другие игроки.

Не помогают команде и несколько латвийских хоккеистов НХЛ, включая Земгуса Гиргенсонса, Теодорса Блюгерса, Элвиса Мерзликина и Увиса Балинскиса. Кроме того, вне состава пока остается один из лидеров последних лет Эдуард Тралмакс, чей клуб продолжает борьбу за Кубок Колдера в АХЛ.

Несмотря на кадровые потери, победа над Германией заметно улучшила настроение вокруг сборной. Теперь матч против Австрии многие рассматривают как первый настоящий тест на готовность Латвии бороться за плей-офф.

После сегодняшней игры латвийскую команду ждут матчи с Финляндией, США, Великобританией и Венгрией.

Чемпионат мира в Швейцарии завершится 31 мая.