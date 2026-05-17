Анна Ключника и Кристапс Берзиньш в воскресенье на Рижском марафоне показали лучшие результаты среди латвийских бегунов, завоевав титулы чемпионов Латвии на марафонской дистанции.

В элитной группе победителем марафона стал кениец Келвин Киптум, пробежавший дистанцию за 2 часа 8 минут 58 секунд. Он более чем на 2 минуты опередил эфиопского бегуна Гетачеу Кени Туфу, а тройку лидеров с отставанием примерно на 4 минуты замкнул кениец Стивен Кипкемои.

Среди латвийских бегунов лучший результат показал Берзиньш, финишировавший через 2 часа 23 минуты 50 секунд и занявший в общем зачете девятое место. Он стал чемпионом Латвии в шестой раз.

В женском зачете самой быстрой на марафонской дистанции была эфиопская бегунья Аянту Кумела, пробежавшая ее за 2 часа 26 минут и 40 секунд. На втором и третьем местах - ее соотечественницы Обсе Абдета Деме и Адаворка Аберта Садура, уступившие победительнице соответственно 1 минуту 10 секунд и неполные 3 минуты.

Среди латвийских спортсменок самой быстрой была Ключника, которая финишировала через 2 часа 53 минуты 40 секунд. В общем зачете она заняла восьмое место.

На полумарафонской дистанции в мужском зачете первые три места заняли кенийские бегуны. Первым, финишировав через 59 минут и 15 секунд, был Чарльз Мбата Матата. На 35 секунд от него отстал Джеймс Кипкогей, на 39 секунд - Бенсон Танджу Муркомен.

Среди латвийцев самым быстрым был Янис Вишкерс, который преодолел дистанцию за 1 час 12 минут 50 секунд и занял 14-е место.

В женском зачете на полумарафонской дистанции победу одержала эфиопка Эджгаеху Тайе, установившая новый рекорд - 1 час 4 минуты и 22 секунды. Второй, уступив победительнице неполные 2 секунды, была кенийка Шейла Чепкируи, а угандийская спортсменка Стелла Чесанг уступила почти 4 минуты и стала третьей.

Среди латвийских спортсменок самой быстрой на полумарафоне стала Илзе Юмике, которая финишировала через 1 час 21 минуту 35 секунд и замкнула первую десятку.