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За места в совете airBaltic борются 31 кандидат: авиакомпании может понадобиться ещё до 150 млн евро 1 133

Бизнес
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: airBaltic

Министерство сообщения планирует в июне объявить результаты конкурса на три должности членов совета airBaltic. Отбор проходит в период, когда авиакомпания готовится искать дополнительное финансирование и отложила планы по выходу на биржу.

Результаты конкурса на три должности членов совета национальной авиакомпании airBaltic будут объявлены в июне. Как сообщили в Министерстве сообщения, на конкурс в общей сложности подана 31 заявка.

Первоначально интерес к вакансиям проявили 26 претендентов, однако срок подачи документов был продлён. В министерстве объяснили это желанием обеспечить более высокую конкуренцию по отдельным профилям кандидатов.

Среди участников конкурса — нынешний временный председатель совета airBaltic Андрей Мартынов, который подтвердил своё участие агентству ЛЕТА.

Будущему совету предстоит работать в непростой для авиакомпании период. Несмотря на рост пассажиропотока и выручки, airBaltic продолжает сталкиваться с финансовыми трудностями. В первом квартале этого года убытки группы достигли 70 миллионов евро, что более чем вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом оборот вырос на 12,3% и составил почти 149 миллионов евро.

В компании объясняют ухудшение финансовых результатов влиянием валютных колебаний, ростом расходов на финансирование, снижением коммерческой поддержки и увеличением затрат по ряду направлений.

Что важно знать: новый состав совета будет определяться в момент, когда airBaltic фактически пересматривает свои планы по привлечению капитала. Компания уже отказалась рассматривать IPO как источник финансирования в 2026 году.

Согласно годовому отчёту, руководство авиакомпании ожидает, что для обеспечения деятельности в зимнем сезоне 2026/2027 годов потребуется дополнительное финансирование в размере от 100 до 150 миллионов евро. При этом операционные показатели остаются относительно стабильными. В прошлом году airBaltic перевезла 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше, чем годом ранее. Выручка компании выросла до 779 миллионов евро, а годовые убытки сократились по сравнению с предыдущим годом.

В настоящее время крупнейшим акционером остаётся латвийское государство, которому принадлежит 88,37% акций авиакомпании. Вторым по величине акционером является немецкая авиакомпания Lufthansa с долей 10%.

Как минимум два из трёх новых членов совета должны соответствовать критериям независимых членов совета. Размер ежемесячного вознаграждения председателя совета предусмотрен до 3021 евро до уплаты налогов, членов совета — до 2718 евро.

Итоги конкурса станут известны уже в ближайшие недели. Новому составу совета предстоит участвовать в принятии решений, связанных как с дальнейшим развитием компании, так и с поиском дополнительного капитала для её финансирования.

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#капитал #конкурс #убытки #финансирование #airbaltic
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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