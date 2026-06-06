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В Риге подорожали бензин и дизель, в Таллинне цены снизились ещё сильнее 0 112

Бизнес
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Топливные пистолеты
ФОТО: LETA

За неделю стоимость топлива в столицах стран Балтии изменилась по-разному. Если в Риге бензин и дизель подорожали более чем на 3%, то в Таллинне цены продолжили снижаться, а Вильнюс сохранил статус города с самым дорогим топливом в регионе.

На автозаправках стран Балтии за последнюю неделю сложилась разнонаправленная ситуация с ценами на топливо. В Риге стоимость бензина и дизельного топлива выросла, тогда как в Таллинне оба вида топлива подешевели. В Вильнюсе бензин стал дешевле, а дизель, наоборот, подорожал.

Среди трёх балтийских столиц самым дорогим бензин остаётся в Вильнюсе. В конце недели литр бензина марки 95 там стоил 1,819 евро. В Риге цена достигла 1,894 евро за литр, увеличившись за неделю на 3,3%, а в Таллинне бензин подешевел до 1,765 евро.

Наиболее заметный рост в Латвии произошёл именно за последнюю неделю. Для автомобилистов это означает дополнительные расходы уже при ближайшей заправке, особенно для тех, кто регулярно пользуется личным транспортом.

Дизельное топливо также подорожало в Риге. Его цена выросла на 3,4% и достигла 1,814 евро за литр. В Вильнюсе дизель стоил 1,879 евро, что на 2,1% больше, чем неделей ранее. В то же время в Таллинне дизель подешевел на 2,7% — до 1,755 евро за литр.

Что важно знать: по итогам недели Таллинн оказался городом с самым дешёвым бензином и дизельным топливом среди столиц стран Балтии, а Вильнюс сохранил лидерство по самым высоким ценам на оба вида топлива.

Ещё более заметно изменилась цена автогаза в Риге. За неделю она выросла сразу на 10,1% и достигла 0,985 евро за литр.

Для сравнения, в Вильнюсе и Таллинне стоимость автогаза за неделю не изменилась и составила соответственно 0,919 и 0,98 евро за литр.

Таким образом, на фоне снижения цен в Эстонии именно Рига показала наиболее существенный рост стоимости топлива среди столиц стран Балтии за последнюю неделю.

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#Эстония #Литва #Латвия #бензин
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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