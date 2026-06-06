Финляндия провела испытания новой системы мониторинга подводной инфраструктуры, которая способна обнаруживать потенциальные угрозы морским кабелям ещё до того, как им будет нанесён ущерб. Разработка появилась на фоне участившихся инцидентов в Балтийском море.

Финские специалисты протестировали в Балтийском море новую технологию наблюдения за подводными кабелями, которая позволяет выявлять потенциально опасную активность на морском дне в режиме реального времени.

Система основана на технологии распределённого акустического зондирования (DAS). Она использует уже существующие оптоволоконные кабели как своеобразные датчики, фиксирующие вибрации и другие изменения в окружающей среде.

Технология анализирует отражённый световой сигнал внутри кабеля и способна обнаружить аномальную активность. Например, система может зафиксировать приближение судна, которое тянет якорь по морскому дну — именно такие ситуации в последние годы неоднократно приводили к повреждению подводной инфраструктуры в Балтийском море.

В испытаниях приняли участие сразу несколько организаций, включая Пограничную охрану Финляндии, Военно-морскую академию, операторов энергетических и телекоммуникационных сетей, а также научные учреждения.

По данным телекоммуникационной компании Elisa, на базе успешно протестированной технологии планируется создать автоматизированную систему оповещения. Она будет предупреждать государственные структуры и владельцев критически важной инфраструктуры о возможной угрозе ещё до возникновения аварии.

Что важно знать: новая система не предназначена для поиска уже повреждённых кабелей. Её задача — заранее выявлять рискованные действия и предотвращать инциденты до того, как будет нарушена работа связи или энергоснабжения.

Разработка появилась на фоне серии происшествий в Финском заливе и Балтийском море. За последние годы там неоднократно фиксировались повреждения телекоммуникационных и энергетических кабелей.

Одним из наиболее известных случаев стало повреждение в конце 2023 года кабеля связи между Финляндией и Эстонией. В пятницу финская полиция сообщила о завершении предварительного расследования этого дела. Под подозрением находятся четыре человека, а материалы уже переданы в прокуратуру.

Другим резонансным эпизодом стало повреждение электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Следствие связывало инцидент с нефтяным танкером Eagle S, который, по версии правоохранительных органов, протащил якорь по морскому дну на десятки километров.

Рост числа подобных происшествий заставляет страны региона искать новые способы защиты критически важной инфраструктуры. Испытанная в Финляндии система может стать одним из инструментов такого превентивного контроля.