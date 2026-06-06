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Полный блэкаут на Ямайке: власти восстанавливают электроснабжение по всему острову 0 55

В мире
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полный блэкаут на Ямайке
ФОТО: twitter

На Ямайке произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее весь остров. Власти заявляют, что восстановительные работы начались сразу после аварии, а часть районов уже вновь подключена к сети.

В пятницу вечером Ямайка столкнулась с масштабным отключением электроэнергии, которое охватило весь остров. О происшествии сообщил министр энергетики страны Дэрил Ваз. По его словам, авария затронула всю национальную энергосистему. Специалисты начали восстановительные работы на электростанциях сразу после возникновения сбоя.

Власти рассчитывают вернуть электроснабжение большинству потребителей в течение ночи. При этом часть районов уже начала получать электричество.

Причины произошедшего пока официально не названы. Государственная энергетическая компания JPS сообщила, что проводит расследование и выясняет обстоятельства масштабного сбоя.

Для островного государства подобные аварии имеют особенно серьёзные последствия, поскольку перебои одновременно затрагивают транспорт, связь, работу предприятий, медицинских учреждений и бытовую инфраструктуру.

Что важно знать: электроэнергией от компании JPS обеспечиваются около 700 тысяч клиентов по всей стране. Население Ямайки составляет примерно 2,8 миллиона человек, поэтому последствия блэкаута ощутили практически все жители острова.

Дополнительным фактором риска остаётся состояние энергетической инфраструктуры. В прошлом году система JPS серьёзно пострадала во время урагана «Мелиса», который нанёс значительный ущерб части острова.

Первые сообщения о перебоях с электричеством начали поступать около восьми часов вечера по местному времени. После этого отключение быстро распространилось на всю территорию страны.

Власти и энергетики продолжают работы по восстановлению сети. Причины аварии и масштаб ущерба будут уточняться после завершения первоочередных восстановительных мероприятий.

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#энергетика #блэкаут
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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