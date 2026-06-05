Президент РФ Владимир Путин прокомментировал письмо президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот предложил начать прямой переговорный процесс и провести личную встречу для обсуждения завершения войны.

Путин заявил, что ещё вчера вечером «бегло» просмотреть письмо ему Зеленского и раскритиковал его. «Мне Песков подсунул эту бумажку. Я ее бегло просмотрел», - сказал Путин.

Он сказал, что выбранный Зеленским способ общения неправильный. «Киев посчитал возможным перейти к публичной дискуссии, и это совсем неправильно», - сказал Путин.

Также он сказал, что не видит смысла сейчас встречаться с Зеленским. «Не вижу смысла нам встречаться, смысл украинской стороны - остановить наше наступление, а нам нужны договоренности», - заявил Путин.

Также он заявил, что письмо Зеленского содержит «элементы хамства». Путин считает это «созданием условий, чтобы встреча лидеров была невозможной».

Реакция Зеленского

Зеленский назвал «слабым» ответ Путина на его открытое письмо.

«Он просто не хочет закончить войну», – прокомментировал Зеленский.

Реакция Трампа

Как обычно не обошлось без президента США. «Пусть сами разбираются»: так Трамп ответил на вопрос журналистки, что он думает о предложении Зеленского встретиться с Путиным.

«Я не возражаю. Пусть сами разбираются. Именно я привёл их к этой точке. И я думаю, что это будет урегулировано. Это война, которая никогда не должна была начаться и никогда бы не началась, если бы я был президентом. Но я думаю, что это будет урегулировано», — сказал президент США.

ДОПОЛНЕНО: Москва серьезно отнеслась к открытому письму украинского лидера Владимира Зеленского, адресованного российскому президенту Владимиру Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я считаю, что отнеслись серьезно, и вы слышали, какой был серьезный ответ», — сказал Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря главы государства, ранее озвученное Путиным приглашение Зеленскому приехать в Москву для переговоров остается в силе. Песков отметил, что нельзя говорить, что приглашение президента отозвано на фоне его выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), но попросил репортеров «не договаривать» за главой государства.