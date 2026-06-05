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Бойкот России и Беларуси дорого обходится спортсменам Латвии, поэтому для них выпустили методические указания 2 601

Политика
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийские спортсмены.
ФОТО: LETA

В ответ на отмену ограничений на участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях, Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) разработал стратегический документ «Позиция и рекомендации по участию в международном спортивном движении».

Как сообщили bb.lv в ЛОК, в рекомендациях особо подчёркивается, что пассивная самоизоляция или бойкоты зачастую фактически служат интересам государств-агрессоров (России и Беларуси) и лишают латвийских спортсменов возможности участвовать в международных соревнованиях и турнирах.

Поэтому, заявляет ЛОК, новая система ориентирована на прагматичную политику действий, направленную на поддержку латвийских спортсменов и помощь им в сложных ситуациях на международной арене, при борьбе за высшие достижения и одновременном строгом контроле соблюдения критериев «нейтральности» представителями России и Беларуси.

По словам ЛОК, латвийские спортсмены будут целенаправленно бороться за наивысшие результаты, чтобы не позволить представителям государств-агрессоров получать международное признание, медали и квоты.

Несовершеннолетним соревноваться теперь можно

Также вводится дифференцированный подход: в спорте высших достижений среди взрослых сохраняется строгая дистанция и не допускается нормализация международных преступлений, тогда как детские и юношеские соревнования рассматриваются как долгосрочный инструмент дерадикализации, где ценности демократического общества и верховенства права целенаправленно уменьшают влияние пропаганды авторитарных режимов.

Бремя политических заявлений и институциональных протестов полностью снимается с несовершеннолетних спортсменов и остаётся исключительной ответственностью руководителей спортивных организаций и должностных лиц.

Не общаться, не сниматься, не обниматься

Кроме того, от взрослых спортсменов требуется строгое дистанцирование во время церемоний и в публичном пространстве: соблюдение физической дистанции на награждениях, отказ от совместных фотографий и видеозаписей, общих пресс-конференций или интервью с представителями государств-агрессоров.

Спортсменам рекомендуется не вступать в дискуссии в социальных сетях, а также не делиться контентом спортсменов из России / Бедаруси и не реагировать на него.

Сообщать куда следует

В качестве важного практического принципа установлена необходимость немедленной фиксации нарушений. В случае выявления нарушений критериев нейтрального статуса — например, использования скрытой или открытой символики — следует незамедлительно информировать организаторов соревнований и международные федерации.

При рассмотрении сложных инцидентов или ситуаций повышенного риска, особенно связанных с проведением международных соревнований на территории Латвии, Исполком осуществляет тесное межведомственное сотрудничество, привлекая представителей Министерства иностранных дел, государственных служб безопасности и других компетентных экспертов.

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#спортсмены #Латвия #спорт #Беларусь #Россия #дети #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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