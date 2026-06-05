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Вице-мэр Риги объяснил, в чем сверхцель образования только на латышском языке 2 434

Политика
Дата публикации: 05.06.2026
LETA
Изображение к статье: Учитель пишет на доске
ФОТО: pixabay

Сверхцель введения образования только на латышском языке, или единой школы, - это единое общество, заявил сегодня вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), открывая в Латвийском университете форум "Единая школа - качество образования, сотрудничество и производительность".

По словам политика, со времен восстановления государственной независимости общество было расколото и жило в нескольких общинах. Чтобы объединить общество, необходимо работать с молодежью и самой молодой частью общества. Создание единой школы является одним из предварительных условий для объединения общества, заявил Кирсис, подчеркнув, что язык - это лишь средство для достижения этой цели.

По его мнению, нужно говорить не только о том, что по окончании школы необходимо владеть языком, но и о том, что члены общества должны быть интегрированы, а между некогда разделенными общинами должны быть наведены мосты.

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#Вилнис Кирсис #образование #Латвия #молодежь #язык #общество #интеграция #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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