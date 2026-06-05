Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня в 14.20 встретится с королевой Нидерландов Максимой, сообщили в канцелярии президента Латвии.

25 сентября 2024 года королева Нидерландов Максима была назначена специальным посланником Генерального секретаря ООН по финансовому здоровью. Эта должность продолжает и расширяет ее предыдущую работу в области финансовой инклюзивности, где она в течение 15 лет занимала пост специального посланника Генерального секретаря ООН по инклюзивному финансовому развитию.

В рамках этой работы королева Максима выступала за обеспечение доступа к безопасным, доступным и качественным финансовым услугам, включая финансовые счета, кредиты и страхование, и их использование.

В рамках своего нового мандата в ООН королева Максима сосредоточилась на финансовом здоровье - способности людей управлять своими повседневными финансами, противостоять финансовым потрясениям, планировать будущее и чувствовать уверенность в своем финансовом положении.

На глобальном уровне королева Максима выступает за развитие финансовых услуг, продуктов и политики, которые ставят во главу угла финансовое здоровье.