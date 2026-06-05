Вы когда-нибудь замечали, что утром уровень сахара оказывается выше, чем вечером, хотя на ночь вы не ели ничего запрещённого? С подобным явлением нередко сталкиваются люди с сахарным диабетом 2-го типа. Причём иногда повышение глюкозы происходит даже после полного отказа от вечернего перекуса.

Например, одна пациентка с диабетом 2-го типа и уровнем гликированного гемоглобина 7,5% заметила интересную закономерность. Если перед сном она съедала варёное яйцо, утренние показатели глюкозы оставались на уровне 7–8 ммоль/л. Если же ложилась спать голодной, уровень сахара утром превышал 9 ммоль/л. Специалисты объясняют, что подобный эффект связан с особенностями работы организма во время сна.

Почему утром сахар может повышаться

Многие пациенты удивляются высоким показателям глюкозы натощак, несмотря на соблюдение рекомендаций по питанию. Одной из причин могут быть естественные физиологические процессы.

Феномен Сомоджи

Этот эффект возникает, когда ночью уровень сахара в крови слишком сильно снижается. Организм воспринимает такое состояние как угрозу и начинает вырабатывать гормоны стресса — кортизол, адреналин и глюкагон.

Под их воздействием печень начинает активно выделять глюкозу в кровь, чтобы обеспечить организм энергией. В результате утром уровень сахара может оказаться значительно выше ожидаемого.

Современные системы непрерывного мониторинга показывают, что истинный феномен Сомоджи встречается реже, чем считалось раньше. Однако он всё ещё возможен у некоторых пациентов, особенно при определённых схемах лечения.

Феномен утренней зари

Ещё одна распространённая причина — так называемый феномен утренней зари.

В период с 4 до 8 часов утра организм начинает готовиться к пробуждению. В это время повышается выработка гормона роста и кортизола, которые стимулируют образование глюкозы в печени.

У здорового человека этот процесс компенсируется достаточной выработкой инсулина. При диабете 2-го типа такой компенсации часто недостаточно, поэтому уровень сахара в крови повышается.

Что показали исследования о перекусе перед сном

В одном из исследований, опубликованных в журнале Clinical Nutrition, учёные сравнили влияние разных вариантов вечернего перекуса у людей с диабетом 2-го типа.

Участникам предлагали:

одно варёное яйцо;

йогурт;

полный отказ от перекуса.

Результаты показали, что белково-жировой перекус в виде яйца обеспечивал более стабильные показатели глюкозы утром по сравнению с йогуртом. Кроме того, у участников наблюдалось меньше ночных колебаний сахара и лучшая чувствительность к инсулину. Однако существенного преимущества яйца по сравнению с полным отказом от еды исследователи не обнаружили.

Почему белковый перекус может быть полезнее

Белковые продукты перевариваются медленнее и не вызывают резких скачков глюкозы.

К возможным вариантам вечернего перекуса относятся:

варёное яйцо;

небольшая порция творога;

горсть орехов;

натуральный несладкий йогурт с высоким содержанием белка.

А вот сладкие йогурты, выпечка, конфеты и другие продукты с большим количеством быстрых углеводов могут, наоборот, ухудшить утренние показатели сахара.

Когда стоит обратиться к врачу

Специалисты предупреждают: не следует считать перекус перед сном универсальным решением проблемы.

В некоторых случаях нормальные утренние показатели могут скрывать ночные эпизоды гипогликемии. Поэтому при регулярных колебаниях сахара рекомендуется обсудить ситуацию с эндокринологом.

Одним из наиболее информативных методов считается непрерывный мониторинг глюкозы в течение нескольких суток. Он помогает понять, что именно происходит ночью и требуется ли коррекция лечения.

Белковый низкоуглеводный перекус перед сном действительно может помочь некоторым людям с диабетом 2-го типа улучшить утренние показатели глюкозы по сравнению с углеводными перекусами. Однако этот метод подходит не всем и не заменяет правильно подобранную терапию, контроль питания и регулярное наблюдение у врача.

Высокий уровень сахара по утрам не всегда связан с ошибками в питании накануне, пишет bb.lv. На показатели глюкозы могут влиять естественные процессы, происходящие в организме во время сна, а также особенности лечения диабета. Белковый перекус перед сном — например, яйцо, творог или небольшая порция орехов — у некоторых пациентов помогает сделать утренние показатели более стабильными. Однако такой подход не является универсальным решением и не заменяет консультацию эндокринолога. Если утренний сахар регулярно остаётся повышенным, важно выяснить причину вместе со специалистом и при необходимости скорректировать лечение.