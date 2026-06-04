Постоянная усталость далеко не всегда связана с недосыпом, стрессом или выгоранием. Иногда организм таким образом сигнализирует о серьезных проблемах со здоровьем. Эксперты назвали признаки, при которых не стоит откладывать визит к врачу.

Все мы время от времени чувствуем усталость. Обычно силы помогают восстановить полноценный сон, отдых, отпуск или смена обстановки. Однако бывает и так, что чувство изнеможения не проходит неделями, а привычные способы восстановления перестают работать.

Специалисты Британского общества по изучению рака (Cancer Research UK) напоминают: хроническая усталость может быть одним из симптомов серьезных заболеваний, в том числе онкологических. При этом она способна влиять не только на физическое состояние человека, но и на его эмоциональное самочувствие, настроение и способность концентрироваться.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие признаки:

• Вам постоянно хочется отдыхать, даже если день прошел без физических нагрузок и серьезных дел.

• Обычные повседневные обязанности кажутся непосильными, а привычный объем работы выполнить все труднее.

• Появились проблемы со сном, которые только усиливают ощущение усталости.

• По утрам сложно подняться с постели, а чувство усталости возникает сразу после пробуждения.

• Возникли тревожность, подавленность или депрессивное настроение без очевидных причин.

• Стало трудно сосредоточиться даже на простых вещах — разговоре, чтении или просмотре телевизора.

• Возникают сложности с принятием решений и ясным мышлением.

• Полностью пропал интерес к интимной жизни.

• Даже после самых простых действий — душа, приготовления завтрака или короткой прогулки — требуется отдых.

• Появилась раздражительность, вспышки гнева и недовольство собой или окружающими без видимых причин.

В тяжелых случаях человек начинает избегать общения, перестает встречаться с друзьями, теряет интерес к любимым занятиям. Даже уборка дома или приготовление еды могут восприниматься как серьезное испытание.

Врачи подчеркивают: подобные симптомы не означают, что у человека обязательно онкологическое заболевание. Хроническая усталость может сопровождать анемию, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, депрессию и многие другие состояния.

Тем не менее игнорировать такие сигналы организма нельзя. Если усталость не проходит длительное время и заметно снижает качество жизни, необходимо обратиться к специалисту и пройти обследование.

Постоянная усталость — это не всегда следствие напряженного графика или недостатка отдыха, сообщает bb.lv. Если чувство изнеможения сохраняется неделями и мешает привычной жизни, лучше не списывать все на стресс, а обратиться к врачу. Своевременная диагностика поможет выявить проблему на ранней стадии и сохранить здоровье.