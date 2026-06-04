До статуса триллионера ему не хватит $12 млрд, что примерно эквивалентно состоянию режиссера Стивена Спилберга ($12,2 млрд), отмечает агентство.

Планируемая стоимость акции — $135. Торги начнутся 12 июня, и если стоимость ценной бумаги вырастет даже на 2,2%, до $138, Маск все-таки станет триллионером.

Компания SpaceX, которой владеет Маск, с момента основания в 2002 году считалась непубличной, ее финансовые показатели официально не раскрывались. Маск предложил провести IPO SpaceX прошлым летом. SpaceX планирует установить фиксированную цену IPO на уровне $135 за акцию, чтобы привлечь рекордные $75 млрд. Компания намерена продать 555,6 млн акций и рассчитывает на оценку в $1,75 трлн.

В феврале Маск объединил компании xAI и SpaceX. Совокупная капитализация объединенных компаний составила $1,25 трлн.

54-летний Маск — богатейший человек мира. Сейчас его состояние оценивается в $726 млрд. Он возглавил рейтинг самых богатых миллиардеров мира по версии Forbes, в феврале став первым в истории человеком с состоянием свыше $800 млрд. Потом немного обеднел.

Bloomberg напоминает, что перспективы благосостояния Маска также могут измениться в зависимости от показателей его второго главного актива — Tesla Inc. Если акции вернутся к уровню середины мая — $445 за единицу — Маску даже не понадобится резкий рост акций SpaceX в первый день торгов, чтобы стать триллионером.