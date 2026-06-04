По мнению Пуче, трудно понять, какие именно достижения Фелипе стали основанием для такого решения. Он обратил внимание на то, что даже депутаты, поддержавшие предоставление гражданства, не смогли чётко объяснить, в чём заключаются его особые заслуги. Хотя в поддержку кандидатуры были представлены рекомендации, конкретные аргументы, по словам публициста, так и остались неясными.

Пуче отметил, что в своём обращении к Сейму Фелипе подробно рассказывал о своей привязанности к Латвии и желании стать её гражданином. Однако сам журналист считает эту историю неоднозначной и полагает, что подобная практика может вызывать вопросы о критериях получения гражданства в исключительном порядке.

Он также напомнил, что бразилец приехал в Латвию как футболист, но со временем стал более известен как блогер и медиаперсона. Фелипе активно участвовал в различных общественных и развлекательных мероприятиях, а также развивал собственный подкаст, гостями которого были известные латвийские политики и общественные деятели, включая бывших президентов Раймонда Вейониса и Эгилса Левитса, а также музыканта Дона.

Отдельно Пуче обратил внимание на то, что Фелипе достаточно быстро освоил русский язык, что, по его словам, также вызывает определённые вопросы и комментарии в обществе.

Подводя итог, публицист заявил, что до сих пор не получил убедительного ответа на вопрос, какие именно заслуги Фелипе перед Латвией стали основанием для предоставления ему гражданства по упрощённой процедуре. По мнению Пуче, эта история демонстрирует необходимость более чётко объяснять обществу подобные решения.