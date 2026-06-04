В первой половине ночи дождь ожидается местами в Курземе и западной Земгале, позже ночью и утром кратковременный дождь возможен местами в центральной и восточной части страны.

Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, температура воздуха ночью понизится до +11..+16 градусов.

Днем сквозь облака будет светить солнце, местами пройдет кратковременный дождь. Начиная со второй половины дня, ожидаются более обширные осадки, возможны грозовые ливни.

Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, в Курземе - ветер переменных направлений. Максимальная температура воздуха составит +20..+25 градусов.

В Риге 5 июня будет много облаков, временами возможен дождь. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью не опустится ниже +16 градусов, днем она поднимется до +24 градусов.