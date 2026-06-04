Приказ - перебазироваться.
США представили в НАТО список вооружений, которые планируют сократить в Европе, сообщает Die Welt со ссылкой на источники, называя это «серьезными вызовами» для ЕС.
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Количество старых самолетов-заправщиков типа KC-135 сократится с 71 до 63, а все восемь современных самолетов-заправщиков типа KC-46 заберут.
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Истребители: из 99 истребителей F-16 останется 63, из 54 F-15E - 36.
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Дроны: США исключают из планов НАТО все дроны дальнего радиуса действия, сокращая количество вооруженных дронов типа MQ-9 почти наполовину.
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Военно-морские силы: одна из двух авианосных ударных групп будет выведена из строя, а также почти половина крейсерских и эсминных соединений. Из планов также исключаются подводные возможности по запуску крылатых ракет. Число 26 морских разведчиков типа Boeing P-8A Poseidon сократится до 15.
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Бомбардировщики: из двух бомбардировочных соединений одно будет выведено из строя.
«Эти заявления свидетельствуют о том, что США сосредотачивают свои усилия в области внешней политики и безопасности на Тихоокеанском регионе», - комментирует DIe Welt.
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