Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США выводят из Европы истребители и крейсеры – они нужны в Тихом океане 0 68

В мире
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Приказ - перебазироваться.

Приказ - перебазироваться.

США представили в НАТО список вооружений, которые планируют сократить в Европе, сообщает Die Welt со ссылкой на источники, называя это «серьезными вызовами» для ЕС.

  1. Количество старых самолетов-заправщиков типа KC-135 сократится с 71 до 63, а все восемь современных самолетов-заправщиков типа KC-46 заберут.

  2. Истребители: из 99 истребителей F-16 останется 63, из 54 F-15E - 36.

  3. Дроны: США исключают из планов НАТО все дроны дальнего радиуса действия, сокращая количество вооруженных дронов типа MQ-9 почти наполовину.

  4. Военно-морские силы: одна из двух авианосных ударных групп будет выведена из строя, а также почти половина крейсерских и эсминных соединений. Из планов также исключаются подводные возможности по запуску крылатых ракет. Число 26 морских разведчиков типа Boeing P-8A Poseidon сократится до 15.

  5. Бомбардировщики: из двух бомбардировочных соединений одно будет выведено из строя.

«Эти заявления свидетельствуют о том, что США сосредотачивают свои усилия в области внешней политики и безопасности на Тихоокеанском регионе», - комментирует DIe Welt.

×
Читайте нас также:
#НАТО #США #Европа #дроны #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латушко на митинге в Варшаве.
Изображение к статье: Захваченная россиянами ЗАЭС - источник угрозы. Иконка видео
Изображение к статье: Президент Финляндии предложил расширить Евросоюз до 40 стран
Изображение к статье: Тюрьма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: облака
Наша Латвия
Изображение к статье: Туристы в Старой Риге
В мире
Изображение к статье: Мужчина с украинским паспортом
В мире
Изображение к статье: Янис Домбрава
ЧП и криминал
4
Изображение к статье: Ссора, конфликт
Люблю!
Изображение к статье: Изъятое оружие
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: облака
Наша Латвия
Изображение к статье: Туристы в Старой Риге
В мире
Изображение к статье: Мужчина с украинским паспортом
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео