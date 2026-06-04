Количество старых самолетов-заправщиков типа KC-135 сократится с 71 до 63, а все восемь современных самолетов-заправщиков типа KC-46 заберут.

Истребители: из 99 истребителей F-16 останется 63, из 54 F-15E - 36.

Дроны: США исключают из планов НАТО все дроны дальнего радиуса действия, сокращая количество вооруженных дронов типа MQ-9 почти наполовину.

Военно-морские силы: одна из двух авианосных ударных групп будет выведена из строя, а также почти половина крейсерских и эсминных соединений. Из планов также исключаются подводные возможности по запуску крылатых ракет. Число 26 морских разведчиков типа Boeing P-8A Poseidon сократится до 15.