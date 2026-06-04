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Си Цзиньпина пригласили к атомному посредничеству между Киевом и Москвой 0 18

В мире
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Захваченная россиянами ЗАЭС - источник угрозы.

"Определенные сигналы России вполне могут передаваться".

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции остается одним из ключевых факторов риска дальнейшей эскалации войны, и Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН мог бы сыграть важную роль в сдерживании опасных сценариев. Об этом в эфире телеканала FREEДOM рассказал политолог, председатель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

По его словам, публично Пекин, скорее всего, ограничится традиционными призывами к деэскалации, однако за закрытыми дверями может передавать Москве более жесткие сигналы относительно недопустимости угроз ядерной безопасности.

“Публично мы, вероятно, будем и дальше слышать призывы к деэскалации. Но что касается кулуарных каналов, то определенные сигналы России вполне могут передаваться. Мы уже видели примеры того, как Китай в критические моменты влиял на ситуацию и помогал не допустить ее развития по наиболее опасному сценарию”, — отметил Чаленко.

Он напомнил, что, по данным неофициальных источников, именно позиция Китая наряду с усилиями США могла сыграть важную роль в предотвращении применения Россией тактического ядерного оружия осенью 2022 года.

“Тогда риски действительно существовали. Это показало, что Китай способен принимать серьезное участие в вопросах международной безопасности, когда речь идет о критических угрозах. Поэтому хотелось бы, чтобы официальный Пекин как страна ядерного клуба и постоянный член Совета Безопасности ООН отреагировал и на нынешнюю ситуацию вокруг Запорожской АЭС”, — подчеркнул политолог.

По его словам, в последние недели международное сообщество неоднократно призывало к снижению напряженности, однако Москва продолжает демонстрировать противоположные действия.

“Китай буквально на днях призывал к деэскалации. Соединенные Штаты также дважды поднимали этот вопрос на заседаниях Совета Безопасности ООН. Но мы продолжаем видеть угрозы в отношении Запорожской атомной электростанции и дальнейшее повышение ставок со стороны России”, — констатировал председатель Центра анализа и стратегий.

Он отметил, что угрозы ядерной безопасности не ограничиваются только ситуацией на ЗАЭС.

“До этого мы наблюдали ситуацию вокруг Чернобыльской АЭС, когда представители десятков стран мира смогли увидеть последствия повреждения защитного конфайнмента после удара российского дрона. Кроме того, недавно был уничтожен музей Чернобыля. Все это звенья одной цепи. Но действия России свидетельствуют о нежелании прислушиваться к международным призывам.Мы видим множество шагов, которые показывают: россияне не хотят слышать ни Китай, ни Соединенные Штаты. Несмотря на призывы к деэскалации, Москва продолжает использовать тему ядерной безопасности как инструмент давления и шантажа”, — резюмировал Игорь Чаленко.

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#война РФ и Украины #Украина #энергетика #дипломатия #Китай #Россия #политика
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