Президент Финляндии Александер Стубб выступил за масштабное расширение Европейского союза, заявив, что в будущем число государств-членов ЕС могло бы вырасти с нынешних 27 до 40. По его мнению, такой шаг укрепил бы позиции объединения на мировой арене и повысил его геополитическое влияние.

Выступая на энергетической конференции в Хельсинки, Стубб подчеркнул, что расширение всегда было одной из самых успешных стратегий Европейского союза.

«Разве не было бы прекрасно, если бы Канада стала 28-м государством ЕС вместо того, чтобы становиться 51-м штатом США», — заявил президент Финляндии.

Среди стран, которые потенциально могли бы присоединиться к Евросоюзу, Стубб назвал Украину, Великобританию, Норвегию, Исландию, Турцию и Канаду.

По его словам, именно расширение помогало ЕС усиливать свое влияние на международной арене.

«Лучшей за всю историю европейской политикой было расширение», — отметил финский лидер.

Он также подчеркнул, что геополитическая сила и стратегическая автономия Европы напрямую зависят от масштабов и размеров объединения.

Стубб считает, что Евросоюзу необходимо воспользоваться нынешним благоприятным моментом для принятия важных решений.

«ЕС нужно пользоваться нынешним довольно коротким окном возможностей», — заявил он.

По мнению президента Финляндии, ситуация может измениться после завершения войны в Украине и возможной смены администрации в Соединенных Штатах.

В настоящее время официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют девять государств: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

Заявление Александера Стубба отражает растущие дискуссии внутри Европы о будущем Евросоюза в условиях меняющейся геополитической ситуации. Однако реализация столь масштабного расширения потребует не только политической воли, но и длительных переговоров, поскольку многие из названных стран пока находятся на разных этапах интеграции с ЕС.