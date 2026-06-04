Парламент Швеции (риксдаг) одобрил соглашение с Эстонией об аренде мест в эстонских тюрьмах для шведских заключенных. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба законодательного органа. Решение поддержало широкое большинство депутатов, что позволит временно исполнять шведские судебные приговоры за пределами страны.

Договор между Стокгольмом и Таллином был подписан 18 июня 2025 года и направлен на решение проблемы переполненности шведских исправительных учреждений. Согласно соглашению, ответственность за содержание заключенных будет возложена на Эстонскую тюремную и пробационную службу.

Поскольку документ предусматривает передачу части государственных полномочий другой стране, для его утверждения требовалась поддержка не менее трех четвертей депутатов. Необходимое большинство было обеспечено в том числе благодаря голосам социал-демократов.

После вступления соглашения в силу в тюрьме города Тарту смогут содержаться до 600 осужденных из Швеции. Новые положения законодательства начнут действовать с 3 июля 2026 года.

Срок действия договора составит пять лет с возможностью продления еще на три года.

Для окончательного вступления соглашения в силу требуется также его ратификация парламентом Эстонии. Голосование в Рийгикогу назначено на 10 июня. После этого документ поступит на подпись президенту страны.

Затем начнется подготовительный этап, включающий организационные мероприятия, набор и обучение персонала, а также налаживание взаимодействия между пенитенциарными службами двух государств. Ожидается, что первые заключенные прибудут в Тартускую тюрьму уже в августе.

Как сообщает ERR, в Эстонию не будут направлять осужденных за терроризм, а также лиц, которые могут продолжать преступную деятельность, находясь под стражей. Кроме того, соглашение не распространяется на женщин и несовершеннолетних.

Предполагается, что в Тарту будут отбывать наказание совершеннолетние мужчины, осужденные за преступления против личности и преступления, связанные с наркотиками.

Все расходы по содержанию иностранных заключенных берет на себя Швеция. После завершения срока наказания или перед освобождением все осужденные будут возвращены на родину. Освобождать их на территории Эстонии не планируется.

Соглашение между Швецией и Эстонией стало одним из наиболее необычных примеров сотрудничества в сфере исполнения наказаний в Европе. Стокгольм рассчитывает таким образом частично решить проблему нехватки мест в тюрьмах, тогда как Таллин получит дополнительное финансирование и возможность эффективнее использовать существующую пенитенциарную инфраструктуру.